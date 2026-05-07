"Обманывают", чтобы скрыть наступление из Беларуси: почему технику ВС РФ убрали с парада, — Ходжес

Отсутствие тяжелой техники на параде 9 мая в Москве может быть не только следствием проблем в российской армии, но и попыткой отвлечь внимание от возможных действий с территории Беларуси. Так считает генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес.

В комментарии "24 каналу" он пояснил, что отсутствие тяжелой техники на параде может иметь несколько причин. Во-первых, по его мнению, у врага может банально не хватать ресурсов и людей. Он предположил, что Россия может не иметь достаточно подготовленных экипажей или же не хочет забирать их с фронта даже временно, чтобы не ослаблять боевые позиции.

Второй вариант — техника в плохом состоянии из-за войны. Он уточнил, что постоянные потери и удары украинских сил могли существенно истощить российские запасы бронетехники, а часть машин просто нуждается в ремонте и не готова к показу.

Также Ходжес заявил, что часть вооружения могли перебросить в другие районы или держать в резерве.

"Но надо также помнить, что они могут быть в другом месте. Я имею в виду, что это все может быть обманом. Вы знаете, что есть предположение о возможном очередном наступлении из Беларуси или что-то подобное", — отметил он.

Кроме того, экс-генерал армии США подчеркнул, что для Кремля это неприятная ситуация, ведь парад 9 мая имеет большое символическое значение и всегда должен был показывать "силу" армии. Если техники меньше или ее нет вообще — это сложно объяснить российскому обществу.

Напомним, что военный парад 9 мая в Москве впервые за долгое время проведут без колонны тяжелой техники. В Министерстве обороны РФ объяснили это "оперативной обстановкой" и заявили, что в этом году техника и часть учебных воинских подразделений не будут участвовать в мероприятии.

Также Фокус писал, что перед парадом 9 мая в Москве Россия резко усилила систему противовоздушной обороны и стянула дополнительные силы к столице. По данным СМИ, вокруг города даже формируют усиленный оборонительный контур, который уже называют "кольцом страха".

Что касается другого, то в начале мая Украина зафиксировала усиленную активность со стороны Беларуси на общей границе. Президент Владимир Зеленский заявил, что речь идет о возможных мелких провокациях, за которыми внимательно следят и в случае необходимости готовы реагировать. В СНБО добавляют, что сейчас ситуация контролируемая и не несет прямой угрозы, но требует мониторинга.