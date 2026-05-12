Лукашенко оголосив підготовку до війни та "точкову мобілізацію": до чого готується Білорусь, — ЦПД

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що армія країни продовжить підготовку до можливих бойових дій, включно з "наземною операцією".

Відтак білоруський диктатор оголосив про "точкову мобілізацію" у своїй країні. Про це він заявив під час доповіді свого міністра оборони Віктора Хреніна, передає видання "БЕЛТА"

Олександр Лукашенко вкотре нагадав про свою тезу, що нібито "Білорусь і налаштована на мир, але армія існує саме для того, щоб бути готовою до ведення військових дій", якщо виникне така необхідність.

"Далі, як я обіцяв, ми точково мобілізуватимемо підрозділи, щоб готувати їх до війни. Дай Боже, щоб її вдалося уникнути", — додав Олександр Лукашенко.

На заяву Лукашенка відреагували в ЦПД

Натомість керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що в "Білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію". за його словами, "Україна стежить за ситуацією, наші сили готові до будь-якого розвитку подій".

Коваленко про заяву Лукашенка щодо мобілізації

"Лукашенко не готує ніяку наземну операцію. Такої заяви не було, також в білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію. Все, що робить білорусь зараз — імітує якусь бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями.По факту, будь-які агресивні дії автоматично стануть помилкою, яка призведе до поганих наслідків для самої Білорусі", — заявив він.

Мобілізація білорусів до армії: що відомо

Нагадаємо, що 11 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав армію готуватися до можливої війни. За його словами, останні міжнародні конфлікти показали, що ракетних та авіаційних ударів недостатньо для перемоги, тому вирішальну роль у бойових діях і надалі відіграватимуть сухопутні війська.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 квітня підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.