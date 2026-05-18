"Нагнітання напруженості": у Путіна зробили заяву щодо "втягнення" Білорусі у війну

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що мирні переговори щодо України поки що призупинені.

Прессекретар Путіна додав, що у Росії розраховують на те, що "американські колеги продовжать свої миротворчі, посередницькі зусилля". Також він спростував заяву українського президента Володимира Зеленського про спроби РФ втягнути Білорусь у війну. Його заяву цитує агенство "ТАСС".

"Ви знаєте, що зараз мирний процес перебуває на паузі. Ми розраховуємо, що його все-таки буде відновлено", — заявив він.

Пєсков також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо втягнення Білорусі у війну РФ. За його словами, заяви України щодо загрози з боку Білорусі, яку РФ може використати у своїх цілях, є "нагнітання напруженості.

"Ми не думаємо, що подібна заява заслуговує на якісь коментарі. Білорусь, так, це наш союзник. Ми маємо союзну державу з Білоруссю. Але це суверенна держава. Тому подібна заява — ні що інше, як спроба такого подальшого підбурювання у плані продовження війни та нагнітання напруженості", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує намагатися втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Москва веде додаткові переговори з білоруським очільником Олександром Лукашенком щодо потенційних атак. Президент також попередив, що Україна реагуватиме у разі, якщо Олександр Лукашенко вирішить підтримати нові плани Кремля. За словами Зеленського, українська держава буде захищати своїх громадян і територію у випадку нової загрози з боку Білорусі.

Натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що армія країни продовжить підготовку до можливих бойових дій, включно з "наземною операцією". Відтак білоруський диктатор оголосив про "точкову мобілізацію" у своїй країні.