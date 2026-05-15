На Чернігівсько-Київському напрямку: РФ планує операції з території Білорусі, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує намагатися втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Москва веде додаткові переговори з білоруським очільником Олександром Лукашенком щодо потенційних атак.

Зеленський заявив, що українська влада продовжує фіксувати спроби Росії активніше втягнути Білорусь у війну проти України. За його словами, між російською стороною та Олександром Лукашенком уже відбулися додаткові контакти, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю", — зазначив Зеленський.

Президент також попередив, що Україна реагуватиме у разі, якщо Олександр Лукашенко вирішить підтримати нові плани Кремля. За словами Зеленського, українська держава буде захищати своїх громадян і територію у випадку нової загрози з боку Білорусі.

"Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці", — додав президент.

Нагадаємо, що вночі російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, частина яких рухалася вздовж кордону з Білоруссю. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу для північних областей, зокрема Київщини та Чернігівщини. Через атаку в кількох регіонах оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, що військовий експерт заявив про нестачу військових ресурсів у Росії для досягнення капітуляції України. За його словами, Володимиру Путіну може знадобитися не лише нова хвиля мобілізації, а й додаткове залучення союзників, зокрема Білорусі. Експерт також припустив, що Кремль продовжить тиснути на Олександра Лукашенка для активнішої участі у війні.