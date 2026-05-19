"Використовується обладнання": в ОП розглядають Білорусь, як потенційну загрозу Україні (відео)

Україна розглядатиме Білорусь, як потенційну загрозу до того часу, поки в мінську зберігається лояльний російському диктатору Володимиру Путіну режим.

Водночас не варто робити поспішних висновків щодо характеру участі Білорусі в російсько-українській війні, заявив в інтерв’ю "24 Каналу" заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"До того моменту, поки у Білорусі буде зберігатись лояльний Путіну режим, ми завжди будемо потенційно розглядати Білорусь як загрозу", — сказав Паліса.

Він нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року з території Білорусі вже здійснювався наступ на Україну, попри публічні заяви білоруського керівництва про відсутність таких планів.

Окремо заступник керівника ОП прокоментував ситуацію з російськими повітряними атаками, зазначивши, що під час масованих ударів дрони РФ рухалися вздовж білоруського кордону, не перетинаючи його.

Водночас він застеріг від передчасних висновків щодо того, чи використовує Росія територію Білорусі безпосередньо для запуску озброєння.

"Я б не робив таких поспішних висновків. Якщо вона не здійснює запусків з території Білорусі, то, можливо, використовується обладнання для керування дронами з території Білорусі", — зазначив Паліса.

За його словами, Білорусь залишається важливим фактором безпеки на північному напрямку, однак характер її можливого залучення до війни потребує обережної оцінки.

"На мою думку, здійснити більш-менш правдоподібну провокацію зі сторони Білорусі росіянам вдасться тільки тоді, якщо вони зберуть якесь притомне угруповання там. Але враховуючи їх втрати і загалом стан справ на лініїї фронту, такої можливості на даний момент я не бачу", — наголосив Паліса.

