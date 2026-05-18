Загроза з півночі: Білорусь закрила ліси у 19 районах біля кордонів з Україною, Польщею та Литвою

Білорусь запровадила обмеження на відвідування лісів у 19 районах, більшість із яких розташовані поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що така ситуація може мати військово-політичне значення.

Про це 17 травня повідомив генерал-майор запасу СБУ та колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, офіційно йдеться про протипожежні та сезонні обмеження, однак концентрація закритих територій у прикордонній зоні привернула увагу України та НАТО.

Ягун пояснив, що в сучасній військовій практиці подібні заходи використовують для прихованого переміщення військ, створення польової логістики, складів боєприпасів і пального, а також облаштування командних пунктів. Крім того, це дозволяє мінімізувати витік інформації через фото- та відеофіксацію пересування техніки.

Відео дня

Експерт зазначив, що обмеження з’явилися на тлі повідомлень української розвідки про активізацію військової інфраструктури в Білорусі та посилення спільної діяльності Мінська і Москви.

Карта закритих ділянок у Білорусі

За словами Ягуна, зараз можна виділити два потенційні напрямки. Перший — український. Найбільшу увагу, за його словами, привертає південна та південно-західна частина Брестської області, яка межує з Волинською та Рівненською областями.

"Саме ця ділянка є важливою з точки зору української логістики, оскільки через Волинь проходить значна частина транспортних та залізничних маршрутів, які забезпечують постачання західної військової допомоги", — написав Ягун.

Він назвав два можливі сценарії. Перший — створення загрози на Волинському напрямку, зокрема в районі Ковеля та Луцька. Навіть без масштабного наступу це змушує Україну утримувати значні резерви на північному кордоні.

Другий сценарій пов’язаний із напрямком Сарни — Рівне — Вараш. Ягун наголосив, що цей район має стратегічне значення через важливу залізничну інфраструктуру та розташування Рівненської АЕС.

Другим потенційним напрямком експерт назвав Сувальський коридор — ділянку між Білоруссю та Калінінградською областю РФ, яка з’єднує країни Балтії з основною територією НАТО. За його словами, цей напрямок давно вважається одним із найбільш уразливих у системі безпеки Альянсу.

Водночас Ягун закликав не трактувати ситуацію як ознаку неминучого наступу.

"На даному етапі йдеться радше про формування умов і можливостей, ніж про підтверджений намір негайного застосування сили", — підсумував він.

Нагадаємо, Білорусь разом із Росією розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї. Під час тренувань військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів, їхню підготовку до застосування та переміщення з непідготовлених районів по всій території країни.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у нові військові дії. За його словами, Москва й надалі використовує білоруську територію для військового тиску та створення загроз сусіднім державам.