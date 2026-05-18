Білорусь розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок тренувань військових частин бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. У межах навчань білоруські військові разом із російською стороною відпрацьовуватимуть доставку ядерних боєприпасів.

Тренування стартували 18 травня під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі — першого заступника міністра оборони країни, повідомили Міноборони Білорусі в Telegram 18 травня.

"Мета тренування — удосконалення рівня підготовки особового складу, перевірка готовності ВВСТ до виконання завдань та організація бойового застосування із непланових районів", — зазначило Міноборони РБ.

Для проведення навчань залучили військові частини ракетних військ та авіації. У Міноборони Білорусі заявили, що під час тренувань у взаємодії з російською стороною планують відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та їхньої підготовки до застосування.

У білоруському оборонному відомстві зазначили, що головною особливістю нинішніх навчань стане перевірка готовності військових виконувати завдання бойового застосування з непідготовлених районів на всій території Білорусі.

"Основний акцент буде зроблено на відпрацювання питань скритності, переміщення на значні відстані, проведення розрахунків для застосування сил та засобів. Тренування є плановим заходом підготовки в рамках Союзної держави, не спрямоване проти третіх країн і не несе загроз безпеки в регіоні", — наголосило Міноборони РБ.

Нагадаємо, що в Білорусі раніше запровадили обмеження на відвідування лісів у прикордонних районах на тлі військової активності та навчань. Експерти припускали, що закриті лісові масиви можуть використовуватися для переміщення техніки, маскування підрозділів і підготовки можливих операцій РФ.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив про наміри Росії втягнути Білорусь у нові військові операції. За словами глави держави, Москва продовжує використовувати територію Білорусі для військового тиску та створення загроз сусіднім країнам.