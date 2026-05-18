Беларусь начала учения по боевому применению ядерного оружия

Министерство обороны Беларуси объявило о начале тренировок воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В рамках учений белорусские военные вместе с российской стороной будут отрабатывать доставку ядерных боеприпасов.

Тренировки стартовали 18 мая под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси — первого заместителя министра обороны страны, сообщили Минобороны Беларуси в Telegram 18 мая.

"Цель тренировки — совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности ВВСТ к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов", — отметило Минобороны РБ.

Для проведения учений привлекли воинские части ракетных войск и авиации. В Минобороны Беларуси заявили, что во время тренировок во взаимодействии с российской стороной планируют отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и их подготовки к применению.

В белорусском оборонном ведомстве отметили, что главной особенностью нынешних учений станет проверка готовности военных выполнять задачи боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси.

"Основной акцент будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств. Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе", — подчеркнуло Минобороны РБ.

Напомним, что в Беларуси ранее ввели ограничения на посещение лесов в приграничных районах на фоне военной активности и учений. Эксперты предполагали, что закрытые лесные массивы могут использоваться для перемещения техники, маскировки подразделений и подготовки возможных операций РФ.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях России втянуть Беларусь в новые военные операции. По словам главы государства, Москва продолжает использовать территорию Беларуси для военного давления и создания угроз соседним странам.