Північ України чи Сувалкський коридор: закриті ліси Білорусі та можливі воєнні сценарії РФ (мапа)

Станом на 15 травня влада Білорусі офіційно запровадила обмеження на відвідування лісів у 19 районах країни. Аналіз географії цих обмежень привертає особливу увагу з безпекового погляду: 12 районів безпосередньо прилягають до державного кордону з Україною, Польщею та Литвою. Інші райони формують із ними єдиний територіальний масив на заході та південному заході країни.

Формально йдеться про протипожежні заходи та сезонні обмеження. Однак сама конфігурація закритих територій, їх концентрація саме у прикордонній зоні, а також загальний контекст останніх заяв і дій Мінська змушують розглядати ці заходи також у військово-політичній площині.

У сучасній військовій практиці обмеження доступу цивільного населення до лісових та прикордонних районів традиційно використовуються для забезпечення прихованого переміщення військ, розгортання польової логістики, створення тимчасових складів боєприпасів і пального, облаштування командних пунктів та інженерних позицій. Крім того, такі заходи мінімізують ризики витоку інформації через фото- та відеофіксацію пересування техніки й особового складу.

Особливо важливо, що ці обмеження накладаються на тлі повідомлень української розвідки про активізацію військової інфраструктури на території Білорусі та збільшення інтенсивності спільної військової діяльності Мінська і Москви.

12 закритих районів безпосередньо прилягають до державного кордону з Україною, Польщею та Литвою

З огляду на географію закритих районів можна виділити два основні потенційні напрямки, у межах яких такі дії можуть мати військове значення.

Перший — український напрямок

Найбільшу увагу привертає південна та південно-західна частина Брестської області, що межує з Волинською та Рівненською областями України. Саме ця ділянка є важливою з погляду української логістики, оскільки через Волинь проходить значна частина транспортних та залізничних маршрутів, які забезпечують постачання західної військової допомоги.

У цьому контексті потенційно можуть розглядатися два оперативні сценарії.

Перший — створення загрози на Волинському напрямку, зокрема в районі Ковеля та Луцька. Навіть без масштабного наступу сама поява ризику удару з боку Білорусі змушує Україну утримувати значні резерви на північному кордоні та розосереджувати сили, які могли б бути використані на інших ділянках фронту.

Другий сценарій пов’язаний із напрямком Сарни — Рівне — Вараш. Його стратегічне значення визначається як наявністю критично важливої залізничної інфраструктури, так і розташуванням Рівненської АЕС. Створення навіть обмеженої воєнної загрози цьому району мало б значний військово-політичний та психологічний ефект, а також могло б суттєво вплинути на логістику українських сил.

Другий потенційний вектор — західний, пов’язаний із так званим Сувалкським коридором

Йдеться про вузьку ділянку між Білоруссю та Калінінградською областю РФ, яка з’єднує країни Балтії з основною територією НАТО. У західних військових оцінках цей напрямок уже багато років вважається одним із найбільш уразливих у системі безпеки Альянсу.

Концентрація закритих районів у західній частині Білорусі теоретично створює умови для прихованого розгортання сил поблизу польського та литовського кордонів. У разі кризового сценарію це могло б використовуватись для демонстрації сили, провокацій або створення потенційної загрози сухопутному сполученню між країнами Балтії та рештою території НАТО.

Важливо

Україна, Балтія і дрони: війна, яка вже не має кордонів

Водночас необхідно враховувати й інший, не менш імовірний сценарій — демонстративно-психологічний.

Білорусь та Росія можуть свідомо формувати атмосферу постійної воєнної загрози на північному напрямку без наміру переходу до негайних активних дій. Основне завдання у такому випадку — змусити Україну, Польщу та країни Балтії утримувати значні сили вздовж кордонів, розпорошуючи резерви, ресурси ППО та логістичні можливості.

Саме тому поточну ситуацію не варто трактувати як безпосередню ознаку неминучого наступу. Однак сукупність чинників — географія обмежень, синхронізація з агресивною риторикою Мінська, військова активність РФ і Білорусі та стратегічне значення прикордонних районів — об’єктивно створює підстави для підвищеної уваги з боку України та країн НАТО.

На цьому етапі йдеться радше про формування умов і можливостей, ніж про підтверджений намір негайного застосування сили. Але в умовах сучасної війни саме такі підготовчі дії часто стають елементом ширшої стратегії тиску, дестабілізації та примусу противника до розпорошення ресурсів.

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Важливо