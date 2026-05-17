Кілометри фортифікацій та сотні вогневих точок: як виглядає кордон з Білоруссю (фото)

Територія Полісся наразі стала неприступною фортецею, наголошують у Силах оборони. Українські воїни, попри тишу, не втрачають пильності, адже Білорусь, як сателіт Кремля, залишається потенційним плацдармом для ворога.

Український кордон біля сусідньої держави перетворено на укріплену оборонну лінію, наголосили в Оперативному командуванні "Захід".

Біля кордонів з РБ зведено кілометри польових фортифікацій, сотні капонірів для військової техніки та вогневих точок.

Фортифікаційна споруда на кордоні з РБ

Окрім того, існуючу потужну систему мінних полів, ровів та загороджень доповнюють непрохідні ліси, болота та річки, які є природними перепонами.

Мінне поле та "зуби дракона"

Прикордонники, як акцентують в угрупованні військ "Захід", перебувають у постійній готовності до реагування на будь-які ворожі дії чи провокації, утримуючи державний кордон із Білоруссю.

Охоронці кордону

Нагадаємо, 11 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав армію готуватися до ведення наземної операції. За його словами, останні військові конфлікти показали, що для перемоги ракетних та авіаційних ударів недостатньо, тому вирішальну роль у бойових діях відіграватимуть сухопутні війська.

15 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує намагатися втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, Москва розглядає плани операцій або проти чернігівсько-київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО.

Своєю чергою колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Лукашенко воювати не хоче, проте на нього тисне Володимир Путін.