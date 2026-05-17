Километры фортификаций и сотни огневых точек: как выглядит граница с Беларусью (фото)

Территория Полесья сейчас стала неприступной крепостью, отмечают в Силах обороны. Украинские воины, несмотря на тишину, не теряют бдительности, ведь Беларусь, как сателлит Кремля, остается потенциальным плацдармом для врага.

Украинская граница возле соседнего государства превращена в укрепленную оборонительную линию, отметили в Оперативном командовании "Запад".

У границ с РБ возведены километры полевых фортификаций, сотни капониров для военной техники и огневых точек.

Фортификационное сооружение на границе с РБ Фото: из открытых источников

Кроме того, существующую мощную систему минных полей, рвов и заграждений дополняют непроходимые леса, болота и реки, которые являются естественными преградами.

Минное поле и "зубы дракона"

Пограничники, как акцентируют в группировке войск "Запад", находятся в постоянной готовности к реагированию на любые враждебные действия или провокации, удерживая государственную границу с Беларусью.

Відео дня

Охранники границы

Напомним, 11 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал армию готовиться к ведению наземной операции. По его словам, последние военные конфликты показали, что для победы ракетных и авиационных ударов недостаточно, поэтому решающую роль в боевых действиях будут играть сухопутные войска.

15 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает пытаться втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, Москва рассматривает планы операций либо против черниговско-киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Лукашенко воевать не хочет, однако на него давит Владимир Путин.