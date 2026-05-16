Белорусский фронт: Кулеба объяснил, чего хочет Путин, и вступит ли Лукашенко в войну

К разговорам о том, что Россия может открыть второй фронт и начать наступать на Украину со стороны Беларуси, не стоит относиться, как к браваде.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно повторял, что страна готовится к войне, и из уст такого человека эти вещи просто так не звучат, считает бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Лукашенко "100% воевать не хочет", однако на него давит Кремль и российский диктатор Владимир Путин в частности.

Поэтому, считает Кулеба, вопрос не в том, будет ли какое-то движение с севера, а в том, каким будет вектор и когда.

"Можно ли этого избежать? Можно, если что-то его (Лукашенко, — прим. ред) запугает настолько, что он начнет снова петлять, как он умеет. Поэтому президент правильно говорит, что жахнем, если вы попробуете. Когда война придет в Беларусь, весь режим Лукашенко может очень быстро посыпаться", — отмечает экс-министр.

По его словам, на сегодня оснований для паники нет, но стоит внимательно прислушиваться к официальным заявлениям со стороны Генштаба или главы государства.

Кулеба указывает на тот момент, что на фронте дела у ВС РФ сейчас нельзя назвать хорошими, но Путину и дальше хочется воевать. И в этом случае у него есть только два пути:

"Первый —попытка открыть второй фронт, менее насыщенный дронами, менее опытным личным составом в надежде, что туда начнут перебрасывать более опытные украинские подразделения, оголив участки фронта на Донбассе. Второй — компенсация отсутствия прогресса на линии фронта усилением ударов по тылу. Интенсивность последних ударов — это не просто месть за наши удары по России. Это попытка Путина выйти из глухого угла, в который он начинает заходить на Донбассе".

Отсюда, говорит Кулеба, и всплывает история с белорусским фронтом.

"То, что Лукашенко не хочет воевать — это 100%. Но то, что его подпирают, — это тоже 100%", — резюмировал политик.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает пытаться втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. Москва ведет дополнительные переговоры с белорусским главой Александром Лукашенко относительно потенциальных атак.

Ранее руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук говорил о том, что России не хватает ресурсов, чтобы принудить Украину к капитуляции, и Владимиру Путину может понадобиться не только новая волна мобилизации, но и дополнительное привлечение союзников, в частности Беларуси. Эксперт также предположил, что Кремль продолжит давить на Александра Лукашенко для более активного участия в войне.