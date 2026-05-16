Білоруський фронт: Кулеба пояснив, чого хоче Путін, і чи вступить Лукашенко у війну

До розмов про те, що Росія може відкрити другий фронт і почати наступати на Україну з боку Білорусі, не варто ставитися, як до бравади.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово повторював, що країна готується до війни, і з вуст такої людини ці речі просто так не звучать, вважає колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Лукашенко "100% воювати не хоче", проте на нього тисне Кремль і російський диктатор Володимир Путін зокрема. Тому, вважає Кулеба, питання не в тому, чи буде якийсь рух із півночі, а в тому, яким буде вектор і коли.

"Чи можна цього уникнути? Можна, якщо щось його (Лукашенка, — прим. ред) залякає настільки, що він почне знову петляти, як він уміє. Тому президент правильно каже, що жахнемо, якщо ви спробуєте. Коли війна прийде в Білорусь, увесь режим Лукашенка може дуже швидко посипатися", — зазначає ексміністр.

За його словами, на сьогодні підстав для паніки немає, але варто уважно прислухатися до офіційних заяв з боку Генштабу або глави держави.

Кулеба вказує на той момент, що на фронті справи у ЗС РФ зараз не можна назвати хорошими, але Путіну і далі хочеться воювати. І в цьому випадку у нього є тільки два шляхи:

"Перший — спроба відкрити другий фронт, менш насичений дронами, менш досвідченим особовим складом у надії, що туди почнуть перекидати більш досвідчені українські підрозділи, оголивши ділянки фронту на Донбасі. Другий — компенсація відсутності прогресу на лінії фронту посиленням ударів по тилу. Інтенсивність останніх ударів — це не просто помста за наші удари по Росії. Це спроба Путіна вийти з глухого кута, в який він починає заходити на Донбасі".

Звідси, каже Кулеба, і спливає історія з білоруським фронтом.

"Те, що Лукашенко не хоче воювати — це 100%. Але те, що його підпирають, — це теж 100%", — резюмував політик.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує намагатися втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Москва веде додаткові переговори з білоруським главою Олександром Лукашенком щодо потенційних атак.

Раніше керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук говорив про те, що Росії бракує ресурсів, щоб примусити Україну до капітуляції, і Володимиру Путіну може знадобитися не тільки нова хвиля мобілізації, а й додаткове залучення союзників, зокрема Білорусі. Експерт також припустив, що Кремль продовжить тиснути на Олександра Лукашенка для більш активної участі у війні.