Думки Україна і НАТО

Україна, Балтія і дрони: війна, яка вже не має кордонів

Останні заяви Естонії щодо інцидентів із дронами та пропозиція України направити своїх експертів до країн Балтії — це не про конфлікт між союзниками. Це про нову реальність війни в Європі, яку створила Росія, — наголошує Віктор Ягун.

Вiктор Ягун
Військовий і громадський діяч
Україна сьогодні має найбільший практичний досвід сучасної війни дронів у світі | Фото: belsat.eu

Після 2022 року війна перестала бути лише "лінією фронту". Вона вийшла у повітряний простір, кіберпростір, інформаційне середовище, логістику та сферу критичної інфраструктури всієї Східної Європи.

Балтія сьогодні починає відчувати ті загрози, з якими Україна живе щодня.

Сучасна війна дронів — це вже не лише питання самих БпЛА. Це війна навігації, сигналів і систем РЕБ. Ворог масово використовує придушення GPS, підміну координат, радіоелектронне глушіння та засоби дезорієнтації безпілотників. У таких умовах навіть високотехнологічі системи можуть втрачати маршрут або змінювати траєкторію польоту.

Подібні інциденти вже фіксувалися не лише у Балтії, а й у Польщі, Румунії, Чорноморському регіоні та навіть на території самої РФ.

Тому реакція Естонії є абсолютно прогнозованою і нормальною. Будь-яка країна НАТО зобов’язана реагувати на ризики у своєму повітряному просторі. Значно дивніше було б, якби такої реакції не було.

Україна стала одним із центрів формування нової військової доктрини Європи у сфері БпЛА та протидії їм

І тут важливо розуміти головне.

Україна пропонує допомогу не випадково. Саме Україна сьогодні має найбільший практичний досвід сучасної війни дронів у світі. Українські військові, спецслужби та технічні фахівці щодня працюють в умовах масованого застосування РЕБ, ракетних атак та комбінованих повітряних загроз.

Фактично Україна вже стала одним із центрів формування нової військової доктрини Європи у сфері БпЛА та протидії їм.

І саме тому Кремль намагатиметься максимально розкручувати тему таких інцидентів в інформаційному просторі. Російська пропаганда просуватиме тези про те, що "Україна несе хаос", "Україна втягне НАТО у війну" або що "від України потрібно дистанціюватися".

Чому? Тому що Росія прекрасно розуміє: її головна проблема сьогодні — не лише фронт. Її проблема — єдність України та східного флангу НАТО.

Балтійський регіон уже став частиною єдиного простору війни та безпеки. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море фактично перетворюється на одну з ключових зон стратегічного протистояння між НАТО та РФ.

І Росія постійно тестуватиме Альянс:

  • через дрони,
  • через РЕБ,
  • через провокації,
  • через інформаційні операції,
  • через кібератаки.

Епоха, коли війна мала чіткі кордони, завершилась.

Сьогодні безпека Таллінна, Риги, Вільнюса чи Варшави напряму залежить від того, чи буде зупинена Росія в Україні.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.