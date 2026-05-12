Україна, Балтія і дрони: війна, яка вже не має кордонів
Останні заяви Естонії щодо інцидентів із дронами та пропозиція України направити своїх експертів до країн Балтії — це не про конфлікт між союзниками. Це про нову реальність війни в Європі, яку створила Росія, — наголошує Віктор Ягун.
Після 2022 року війна перестала бути лише "лінією фронту". Вона вийшла у повітряний простір, кіберпростір, інформаційне середовище, логістику та сферу критичної інфраструктури всієї Східної Європи.
Балтія сьогодні починає відчувати ті загрози, з якими Україна живе щодня.
Сучасна війна дронів — це вже не лише питання самих БпЛА. Це війна навігації, сигналів і систем РЕБ. Ворог масово використовує придушення GPS, підміну координат, радіоелектронне глушіння та засоби дезорієнтації безпілотників. У таких умовах навіть високотехнологічі системи можуть втрачати маршрут або змінювати траєкторію польоту.
Подібні інциденти вже фіксувалися не лише у Балтії, а й у Польщі, Румунії, Чорноморському регіоні та навіть на території самої РФ.
Тому реакція Естонії є абсолютно прогнозованою і нормальною. Будь-яка країна НАТО зобов’язана реагувати на ризики у своєму повітряному просторі. Значно дивніше було б, якби такої реакції не було.
І тут важливо розуміти головне.
Україна пропонує допомогу не випадково. Саме Україна сьогодні має найбільший практичний досвід сучасної війни дронів у світі. Українські військові, спецслужби та технічні фахівці щодня працюють в умовах масованого застосування РЕБ, ракетних атак та комбінованих повітряних загроз.
Фактично Україна вже стала одним із центрів формування нової військової доктрини Європи у сфері БпЛА та протидії їм.
І саме тому Кремль намагатиметься максимально розкручувати тему таких інцидентів в інформаційному просторі. Російська пропаганда просуватиме тези про те, що "Україна несе хаос", "Україна втягне НАТО у війну" або що "від України потрібно дистанціюватися".Важливо
Чому? Тому що Росія прекрасно розуміє: її головна проблема сьогодні — не лише фронт. Її проблема — єдність України та східного флангу НАТО.
Балтійський регіон уже став частиною єдиного простору війни та безпеки. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море фактично перетворюється на одну з ключових зон стратегічного протистояння між НАТО та РФ.
І Росія постійно тестуватиме Альянс:
- через дрони,
- через РЕБ,
- через провокації,
- через інформаційні операції,
- через кібератаки.
Епоха, коли війна мала чіткі кордони, завершилась.
Сьогодні безпека Таллінна, Риги, Вільнюса чи Варшави напряму залежить від того, чи буде зупинена Росія в Україні.
Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.