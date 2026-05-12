Україна, Балтія і дрони: війна, яка вже не має кордонів

Після 2022 року війна перестала бути лише "лінією фронту". Вона вийшла у повітряний простір, кіберпростір, інформаційне середовище, логістику та сферу критичної інфраструктури всієї Східної Європи.

Балтія сьогодні починає відчувати ті загрози, з якими Україна живе щодня.

Сучасна війна дронів — це вже не лише питання самих БпЛА. Це війна навігації, сигналів і систем РЕБ. Ворог масово використовує придушення GPS, підміну координат, радіоелектронне глушіння та засоби дезорієнтації безпілотників. У таких умовах навіть високотехнологічі системи можуть втрачати маршрут або змінювати траєкторію польоту.

Подібні інциденти вже фіксувалися не лише у Балтії, а й у Польщі, Румунії, Чорноморському регіоні та навіть на території самої РФ.

Тому реакція Естонії є абсолютно прогнозованою і нормальною. Будь-яка країна НАТО зобов’язана реагувати на ризики у своєму повітряному просторі. Значно дивніше було б, якби такої реакції не було.

Україна стала одним із центрів формування нової військової доктрини Європи у сфері БпЛА та протидії їм

І тут важливо розуміти головне.

Україна пропонує допомогу не випадково. Саме Україна сьогодні має найбільший практичний досвід сучасної війни дронів у світі. Українські військові, спецслужби та технічні фахівці щодня працюють в умовах масованого застосування РЕБ, ракетних атак та комбінованих повітряних загроз.

Фактично Україна вже стала одним із центрів формування нової військової доктрини Європи у сфері БпЛА та протидії їм.

І саме тому Кремль намагатиметься максимально розкручувати тему таких інцидентів в інформаційному просторі. Російська пропаганда просуватиме тези про те, що "Україна несе хаос", "Україна втягне НАТО у війну" або що "від України потрібно дистанціюватися".

Чому? Тому що Росія прекрасно розуміє: її головна проблема сьогодні — не лише фронт. Її проблема — єдність України та східного флангу НАТО.

Балтійський регіон уже став частиною єдиного простору війни та безпеки. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море фактично перетворюється на одну з ключових зон стратегічного протистояння між НАТО та РФ.

І Росія постійно тестуватиме Альянс:

через дрони,

через РЕБ,

через провокації,

через інформаційні операції,

через кібератаки.

Епоха, коли війна мала чіткі кордони, завершилась.

Сьогодні безпека Таллінна, Риги, Вільнюса чи Варшави напряму залежить від того, чи буде зупинена Росія в Україні.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.