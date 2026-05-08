Українська армія — одна з усього лише чотирьох армій, що заслуговують на довіру, в Європі.

В одному ряду з нею — збройні сили Туреччини, Польщі та Фінляндії. Таку заяву в ефірі програми "heute journal" на телеканалі ZDF зробила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє ZDFheute.

За її словами, Україну слід інтегрувати в НАТО "якнайшвидше (...) — зокрема й у власних інтересах".

"Українська армія — цінний актив для НАТО", — наголосила вона.

Валтонен вважає, що президент США Дональд Трамп також може відмовитися від своєї категоричної позиції щодо того, що Україна не повинна бути членом НАТО. Глава фінського МЗС не виключає, що глава Білого дому може передумати, оскільки він, на думку Валтонен, "парламентер.

8 травня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у супроводі генерального інспектора Збройних сил Німеччини відвідав один із найбільших і найсучасніших бункерів цивільної оборони Фінляндії. Країна має приблизно 1340 кілометрів кордону з Росією і дуже серйозно ставиться до цієї загрози, тому бункери розраховані майже на все населення держави.

Ще в січні, під час візиту до резиденції ХСС у монастирі Сеон у Верхній Баварії, Еліна Валтонен підкреслила силу НАТО. Країна вступила до Альянсу у квітні 2023 року — почасти у відповідь на напад Росії на Україну.

На думку Валтонен, Росія розуміє тільки силу, тому усвідомлення загрози з її боку і готовність до боротьби — основа безпеки Фінляндії.

У січні цього року колишній президент і прем'єр-міністр Росії, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про те, що Фінляндія має розплатитися за свою мерзенну русофобію.

Такою була реакція на заяву президента Фінляндії Александра Стубба, який зазначив, що відносини між країнами змінилися назавжди.

