Украинская армия — одна из всего лишь четырех заслуживающих доверия армий в Европе.

В одном ряду с ней — вооруженные силы Турции, Польщии и Финляндии. Такое заявление в эфире программы "heute journal" на телеканале ZDF сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает ZDFheute.

По ее словам, Украину следует интегрировать в НАТО "как можно быстрее (…) — в том числе и в собственных интересах".

"Украинская армия — ценный актив для НАТО", — подчеркнула она.

Валтонен считает, что президент США Дональд Трамп также может отказаться от своей категорической позиции отночительно того, что Украина не должна быть членом НАТО. Глава финского МИД не исключает, что глава Белого дома может передумать, поскольку он, по мнению Валтонен, "переговорщик.

8 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в сопровождении генерального инспектора Вооруженных сил Германии посетил один из крупнейших и самых современных бункеров гражданской обороны Финляндии. Страна имеет примерно 1340 километров границы с Россией и очень серьезно относится к этой угрозе, поэтому бункеры рассчитаны почти на все население государства.

Еще в январе, во время визита в резиденцию ХСС в монастыре Сеон в Верхней Баварии, Элина Валтонен подчеркнула силу НАТО. Страна вступила в Альянс в апреле 2023 года — отчасти в ответ на нападение России на Украину.

По мнению Валтонен, Россия понимает только силу, пожтому осознание угрозы с ее стороны и готовность к борьбе — основа безопасности Финляндии.

В январе этого года бывший президент и премьер-министр России, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Финляндия должна расплатиться за свою мерзкую русофобию.

Такой была реакция на заявление президента Финляндии Александра Стубба, который отметил, что отношения между странами изменились навсегда.

