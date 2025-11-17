"Проверенные в боях": в ЕС хотят развернуть ВСУ на восточных границах для сдерживания РФ

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что украинская армия после потенциального завершения войны с РФ сможет помогать сдерживать российскую угрозу на восточных границах ЕС. Он отметил, что Силы обороны Украины уже проверены в боях с россиянами.

Об угрозе войны РФ с Европой со ссылкой на заявления комиссара по вопросам обороны Европейского Союза Андрюса Кубилюса, бывшего премьер-министра Литвы во время конференции в Вильнюсе 17 ноября пишет Politico. По его словам, если война в Украине будет прекращена мирным соглашением, украинские военные могут помогать защищать от России восточные границы ЕС.

"Было бы хорошо, если бы проверенная в боях украинская армия после установления мира в Украине присутствовала во всех приграничных странах, начиная с Балтийского региона и Литвы, вместе с немецкой бригадой и ротационными американскими батальонами", — сказал Кубилюс.

Журналисты отметили, что сейчас эта перспектива остается отдаленной, поскольку президент РФ Владимир Путин не проявляет заинтересованности в компромиссе. При этом в Politico пишут, что украинские военные являются самыми опытными в Европе и могли бы стать неоценимыми союзниками, и напоминают, что перспективы принятия Украины в Североатлантический альянс (НАТО) исчезли из-за сопротивления США и других союзников.

Кубилюс также подчеркнул, что развертывание украинских военных не подорвет отправку в Литву бронетанковой бригады из Германии, присутствие американских войск в регионе и положение о совместной обороне согласно статье 5 Соглашения НАТО.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в письме к лидерам государств Европейского Союза предположила, что война в Украине может завершиться в 2026 году.

2 октября издание Politico писало, что европейские политические лидеры во время саммита стран ЕС не пришли к согласию по строительству "стены дронов" от атак РФ.