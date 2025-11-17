"Перевірені в боях": в ЄС хочуть розгорнути ЗСУ на східних кордонах для стримування РФ

Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що українська армія після потенційного завершення війни з РФ зможе допомагати стримувати російську загрозу на східних кордонах ЄС. Він зазначив, що Сили оборони України вже перевірені в боях з росіянами.

Про загрозу війни РФ з Європою з посиланням на заяви комісара з питань оборони Європейського Союзу Андрюса Кубілюса, колишнього прем'єр-міністра Литви під час конференції у Вільнюсі 17 листопада пише Politico. За його словами, якщо війна в Україні буде припинена мирною угодою, українські військові можуть допомагати захищати від Росії східні кордони ЄС.

"Було б добре, якби перевірена в боях українська армія після встановлення миру в Україні була присутньою в усіх прикордонних країнах, починаючи з Балтійського регіону та Литви, разом із німецькою бригадою та ротаційними американськими батальйонами", — сказав Кубілюс.

Журналісти зауважили, що зараз ця перспектива лишається віддаленою, оскільки президент РФ Володимир Путін не виявляє зацікавленості в компромісі. Водночас в Politico пишуть, що українські військові є найдосвідченішими у Європі та могли б стати неоціненними союзниками, та нагадують, що перспективи прийняття України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) зникли через опір США та інших союзників.

Кубілюс також наголосив, що розгортання українських військових не підірве відправлення до Литви бронетанкової бригади з Німеччини, присутність американських військ у регіоні та положення про спільну оборону згідно зі статтею 5 Угоди НАТО.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в листі до лідерів держав Європейського Союзу припустила, що війна в Україні може завершитися у 2026 році.

2 жовтня видання Politico писало, що європейські політичні лідери під час саміту країн ЄС не дійшли згоди щодо будівництва "стіни дронів" від атак РФ.