Когда может завершиться война в Украине: фон дер Ляйен назвала лидерам ЕС вероятный год, — ЕП

Европейская комиссия при подготовке к финансированию Украины в 2026-2027 годах исходит из предположения, что российско-украинская война завершится в конце следующего года. При этом в ЕС ожидают, что Украина в любом случае столкнется с огромной нехваткой средств.

Завершение войны в Украине в 2026 году предусмотрено в письме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств Европейского Союза от 17 ноября, пишет "Европейская правда" со ссылкой на копию документа, которой располагает. Президент Еврокомиссии отметила большой масштаб дефицита финансирования Украины.

"Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда — при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами — Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования", — написала лидерам стран Евросоюза фон дер Ляйен.

Відео дня

Также она добавила, что Европейский совет обязался "решить насущные потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы, включая ее военными и оборонными усилиями" в октябре 2025 года.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, финансовая помощь Украине должна базироваться на четырех ключевых параметрах:

передача средств должна быть максимально быстрой, а первые выплаты состояться в начале второго квартала 2026 года;

ни один из новых финансовых пакетов не должен создавать для Украины дополнительной фискальной нагрузки;

для того, чтобы учесть неопределенности относительно конкретных потребностей Украины, финансирование в 2026-2027 годах должно быть гибким;

"бремя" финансовой помощи Украине должно быть справедливо разделено с международными партнерами Евросоюза.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб в опубликованном 16 ноября комментарии сказал, что в этом году война в Украине не закончится. По его словам, прекращение огня вряд ли возможно до весны 2026 года.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" 13 ноября сделали заявление о завершении войны в Украине по итогам саммита в Канаде. В нем говорится, что отправной точкой для переговоров должна быть нынешняя линия соприкосновения.