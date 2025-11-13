G7 сделала заявление о завершении войны в Украине после саммита в Канаде: какие условия

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" сделали совместное заявление по Украине после проведенного саммита в Канаде. Основное в заявлении — это то, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров.

Министры G7 выступили с единой позицией по осуждению Москвы и новых санкций против нее. В окончательном совместном заявлении "Большая семерка" подтвердила "непоколебимую поддержку" Киева и пообещала "увеличить экономическую цену для России". Был обнародован полный текст заявления.

"Мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости.

Мы вновь подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой.

Мы увеличиваем экономические расходы для России и изучаем возможности принятия мер против стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России.

Мы осудили предоставление России военной помощи КНДР и Ираном, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения Китаем, что стало решающим фактором, способствовавшим войне России.

Мы отметили текущие обсуждения широкого круга вариантов финансирования, включая дальнейшее скоординированное использование иммобилизованных российских суверенных активов в наших юрисдикциях для поддержки Украины.

Мы решительно осудили недавние прямые нападения России на энергетическую инфраструктуру и подтвердили нашу поддержку энергетической безопасности Украины", — говорится в заявлении.

После саммита G7 Канада объявила о введении новых санкций против России, направленных на усиление экономического давления из-за ее агрессии в Украине. Под ограничения попали 100 танкеров "теневого флота" России, а также компании, которые поддерживают российскую киберинфраструктуру.

Но позиция США остается неопределенной. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон фактически достиг предела во введении новых санкций против России и сообщил, что следующий этап сосредоточится на усилении контроля за соблюдением уже действующих ограничений.

Напомним, 22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под американский удар попали нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть".