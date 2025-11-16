Прекращение огня в Украине вряд ли произойдет до весны 2026 года. Западные союзники должны и в дальнейшем поддерживать Украину, — даже несмотря на резонансный коррупционный скандал, считает президент Финляндии Александер Стубб.

Россия продолжает атаковать Украину и всю Европу, отметил Стубб в комментарии Associated Press. Только в Европе это пока преимущественно информационные и гибридные атаки, а в Украине страдает непосредственно энергетика и остальная гражданская инфраструктура. Чтобы пережить эту зиму, понадобится "sisu", заявил Александер Стубб: это финское слово, которое не имеет дословного перевода, означает выносливость, стойкость и упорство.

Как отмечает издание, "sisu" понадобится и самому Стуббу — ведь он является одним из ключевых европейских посредников между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. АР также напоминает, что Финляндия является маленькой страной, которая, к тому же, имеет общую 1340-километровую границу с Россией. Поэтому именно Александер Стубб должен разбираться в том, как сопротивляться гораздо большему противнику.

В 1940-х годах, после двух войн с Россией, Финляндия потеряла около 10% своей территории и согласилась на военный нейтралитет. Такая нейтральная позиция изменилась только после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда Финляндия присоединилась к НАТО.

Кстати, сам Александер Стубб регулярно общается и играет в гольф с президентом США Дональдом Трампом. Замечают, что он использует такое дружеское общение, чтобы обосновать свою позицию в пользу Украины.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб говорил о том, что гарантии безопасности для Украины требуют готовности к войне с РФ.

Также Стубб отмечал, что на самом деле РФ просто "тянет время" и не хочет мира с Украиной, ведь она до сих пор стремится уничтожить украинскую государственность.