Цього року війна в Україні не закінчиться: президент Фінляндії розповів, коли почнуться переговори

Припинення вогню в Україні навряд чи відбудеться до весни 2026 року. Західні союзники мають і надалі підтримувати Україну, – навіть попри резонансний корупційний скандал, вважає президент Фінляндії Александер Стубб.

Росія продовжує атакувати Україну і всю Європу, зауважив Стубб у коментарі Associated Press. Тільки в Європі це поки що переважно інформаційні та гібридні атаки, а в Україні страждає безпосередньо енергетика та решта цивільної інфраструктури. Аби пережити цю зиму, знадобиться "sisu", заявив Александер Стубб: це фінське слово, яке не має дослівного перекладу, означає витривалість, стійкість та завзятість.

Як зауважує видання, "sisu" знадобиться і самому Стуббу – адже він є одним з ключових європейських посередників між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. АР також нагадує, що Фінляндія є маленькою країною, яка, до того ж, має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією. Тому саме Александер Стубб має розумітися на тому, як чинити опір набагато більшому противнику.

Відео дня

У 1940-х роках, після двох воєн з Росією, Фінляндія втратила близько 10% своєї території та погодилася на військовий нейтралітет. Така нейтральна позиція змінилася лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тоді Фінляндія приєдналася до НАТО.

До речі, сам Александер Стубб регулярно спілкується і грає в гольф з президентом США Дональдом Трампом. Зауважують, що він використовує таке дружнє спілкування, аби обґрунтувати свою позицію на користь України.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб говорив про те, що гарантії безпеки для України вимагають готовності до війни з РФ.

Також Стубб зауважував, що насправді РФ просто "тягне час" і не хоче миру з Україною, адже вона і досі прагне знищити українську державність.