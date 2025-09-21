Гарантії безпеки для України вимагають готовності до війни з РФ, — президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що в разі укладення майбутньої мирної угоди необхідні переконливі заходи стримування і "американська підтримка".

Політик вважає, що гарантії безпеки для України, які обговорює так звана "коаліція охочих", змусять європейські країни, які підписали угоду, воювати з Росією, якщо Москва знову почне військові дії проти України в майбутньому. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Guardian у Гельсінкі перед поїздкою в Нью-Йорк на Генеральну асамблею ООН.

За його словами, гарантії набудуть чинності тільки після укладення майбутньої угоди між Україною і Росією, але підкреслив, що у РФ не буде права вето на їхній формат.

"Росія абсолютно не має права голосу в суверенних рішеннях незалежної держави... Тому для мене не питання, погодиться Росія чи ні. Звичайно, не погодиться, але суть не в цьому", — сказав він.

На запитання, чи означають ці гарантії, що європейські країни готові до військової взаємодії з Росією в разі майбутньої агресії проти України, Стабб відповів:

"У цьому і полягає суть гарантій безпеки за визначенням".

При цьому фінський лідер вважає, що будь-які гарантії будуть безглузді, якщо не підкріплені реальною силою.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримувальним фактором, і цей стримувальний фактор має бути переконливим, а для того, щоб він був переконливим, він має бути сильним. А це також передбачає стратегічну комунікацію, тому ми не просто розкидаємося гарантіями безпеки, а даємо реальні гарантії безпеки, і Росія це знає", — сказав Стабб.

Президент Фінляндії — один із ключових переговірників з боку Європи з президентом США Дональдом Трампом. Він навіть зіграв із главою Білого дому в гольф, чим ще більше привернув того до себе.

Трамп і Стубб зіграли в гольф під час Міжнародного весняного турніру Trump Member-Guest

Стубб неодноразово говорив, що американський президент "починає втрачати терпіння щодо президента Росії Володимира Путіна", хоча досі це не призвело до якихось видимих зрушень у питанні закінчення війни між Росією та Україною.

Незважаючи на це, він не поспішає вважати США ненадійним союзником. Стубб упевнений, що у Фінляндії немає іншого вибору, окрім як щосили намагатися підтримувати дружні відносини з адміністрацією Трампа.

"Зовнішня політика завжди ґрунтується на трьох стовпах: цінностях, інтересах і силі. У малих держав є тільки цінності та інтереси... але у нас може бути вплив замість сили. Взаємодія є кращою, ніж розмежування, що б не сталося", — пояснив він свою позицію.

Нагадаємо, на початку вересня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що політичні та військові гарантії безпеки для України підтримали 35 лідерів держав-учасниць "Коаліції охочих". За його словами, 26 країн готові направити в Україну миротворчий контингент або засоби підтримки для миротворців.

За кілька днів після слів Макрона прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що президент РФ Володимир Путін нібито зацікавлений зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським "де завгодно", не тільки в Москві. Водночас РФ також "потребує гарантій безпеки", як і Україна.