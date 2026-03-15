От Сагайдачного до "шахедов": как украинская армия снова стала сильнейшей

В Киеве — колоссальный ажиотаж, гостиницы переполнены иностранцами, которые срочно интересуются нашей дроновой оборонкой. Похоже на золотую лихорадку.

Еще никогда, со времен княжеской Руси, мы не имели такой возможности влиять на мировые процессы. Еще никогда, со времен Сагайдачного, украинское войско не было настолько сильным.

Через боль и унижение, через потерю ценных военных активов и ценных инфраструктурных предприятий лидеры этого мира убедились, что у украинцев — и только у украинцев — есть лучшие решения против современных вызовов. Дешевые, массовые, удобные.

Можно говорить, что мы с Россией идем рядом в дроновой гонке. Где-то опережают они нас, где-то — мы их. Но если взять антидроновую ПВО, рассчитанную на борьбу с так называемыми глубокими ударами БПЛА, нам здесь нет равных. Три с половиной года "шахедного" террора все-таки заставили нас выработать иммунитет.

Это и опыт работы с радарами и другими средствами обнаружения, это и дроны-перехватчики, это уникальные решения по интеграции всех этих вещей в единую систему. Этого всего нет у россиян — а значит, этого всего тем более нет нигде в мире.

Благодаря войне Израиля и США против Ирана в необходимости "противошахедного" иммунитета убедился весь мир. Над соседями Ирана аж с 2019 года висит угроза ударных БПЛА, после первых атак Тегерана этими средствами по нефтепереработке Персидского залива. Но арабские страны на должное противодействие до сих пор и близко не сподобились, и теперь обращаются за помощью.

К нам, в Киев.

Оказалось, что среди стран европейской цивилизации мы в этом лучшие. Такова реальность.

И это только одно из измерений высоких технологий, которыми мы все глубже владеем. Дальше будет значительно, значительно больше.

***

Ударило ли государство палец о палец, чтобы в Украине появились такие беспрецедентные технологические решения и такие блестящие подразделения? Вопрос, ответ на который повиснет в воздухе.

"Слишком поздно, слишком мало" — девиз наших чиновников, которого они придерживаются неуклонно и, к сожалению, и в дальнейшем будут придерживаться в своих реакциях на технологический прогресс в войне.

Но хорошо, что есть закупки радаров — хотя и бесконтрольные в разных, на самом деле не касающихся тематики ПВО, ведомствах. Хорошо, что в свое время были открыты шлюзы для государственных заказов на миллионы дронов, что вырастило хотя и иногда полупрофессиональный, непрозрачный, но все же способный на быстрые действия сектор частных производителей — новых миллиардеров от БПЛА.

Наконец, посевы грантов от Минцифры тоже сыграли свою роль.

Но основная заслуга принадлежит полевым командирам и командам низовых бойцов, которые с лета 2024 года смело продвигали эти темы, в обход уставов и армейского долбо…бизма, таки научились показывать прекрасные результаты. Они и сбивали, и конструировали, и экспериментировали.

Хорошо, что рядом с бездарями и подлыми приспособленцами в нашей армии растут талантливые и преданные лидеры. Радостно видеть, что дело этих преданных побеждает.

***

Теперь мы, в планетарном масштабе небольшой по численности или территории народ, не слишком богатый — один из ведущих в военной сфере. Это факт. Наряду с фактом массового уклонения и коррупционной распущенности в тылу. Наряду с массовой жертвенностью простых украинцев, студентов и пенсионеров, наряду с бездарностью и жадностью некоторых государственных деятелей.

Высокая позиция в мировом рейтинге стоила нам много крови. Половина моих друзей, с которыми мы начинали эту борьбу в 2014 году, уже на том свете. Но, как видим, это не было зря.

Путь сопротивления российскому нашествию, который мы начали после Майдана с дробовиками и пистолетами, — удачно подхватили, присоединились многочисленные наши талантливые соотечественники. И то, что мы видим сейчас, — это лишь рассвет новой эры.

Эпоха роботизированных систем только начинается. Скоро мир откроет новые измерения украинства в этой сфере.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

