Украина, Балтия и дроны: война, которая уже не имеет границ
Последние заявления Эстонии относительно инцидентов с дронами и предложение Украины направить своих экспертов в страны Балтии — это не о конфликте между союзниками. Это о новой реальности войны в Европе, которую создала Россия, — отмечает Виктор Ягун.
После 2022 года война перестала быть только "линией фронта". Она вышла в воздушное пространство, киберпространство, информационную среду, логистику и сферу критической инфраструктуры всей Восточной Европы.
Балтия сегодня начинает ощущать те угрозы, с которыми Украина живет ежедневно.
Современная война дронов — это уже не только вопрос самих БПЛА. Это война навигации, сигналов и систем РЭБ. Враг массово использует подавление GPS, подмену координат, радиоэлектронное глушение и средства дезориентации беспилотников. В таких условиях даже высокотехнологичные системы могут терять маршрут или менять траекторию полета.
Подобные инциденты уже фиксировались не только в Балтии, но и в Польше, Румынии, Черноморском регионе и даже на территории самой РФ.
Поэтому реакция Эстонии является абсолютно прогнозируемой и нормальной. Любая страна НАТО обязана реагировать на риски в своем воздушном пространстве. Значительно страннее было бы, если бы такой реакции не было.
И здесь важно понимать главное.
Украина предлагает помощь не случайно. Именно Украина сегодня имеет наибольший практический опыт современной войны дронов в мире. Украинские военные, спецслужбы и технические специалисты ежедневно работают в условиях массированного применения РЭБ, ракетных атак и комбинированных воздушных угроз.
Фактически Украина уже стала одним из центров формирования новой военной доктрины Европы в сфере БПЛА и противодействия им.
И именно поэтому Кремль будет пытаться максимально раскручивать тему таких инцидентов в информационном пространстве. Российская пропаганда будет продвигать тезисы о том, что "Украина несет хаос", "Украина втянет НАТО в войну" или что "от Украины нужно дистанцироваться".Важно
Почему? Потому что Россия прекрасно понимает: ее главная проблема сегодня — не только фронт. Ее проблема — единство Украины и восточного фланга НАТО.
Балтийский регион уже стал частью единого пространства войны и безопасности. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море фактически превращается в одну из ключевых зон стратегического противостояния между НАТО и РФ.
И Россия будет постоянно тестировать Альянс:
- через дроны,
- через РЭБ,
- через провокации,
- через информационные операции,
- через кибератаки.
Эпоха, когда война имела четкие границы, завершилась.
Сегодня безопасность Таллинна, Риги, Вильнюса или Варшавы напрямую зависит от того, будет ли остановлена Россия в Украине.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.