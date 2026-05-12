Украина, Балтия и дроны: война, которая уже не имеет границ

После 2022 года война перестала быть только "линией фронта". Она вышла в воздушное пространство, киберпространство, информационную среду, логистику и сферу критической инфраструктуры всей Восточной Европы.

Балтия сегодня начинает ощущать те угрозы, с которыми Украина живет ежедневно.

Современная война дронов — это уже не только вопрос самих БПЛА. Это война навигации, сигналов и систем РЭБ. Враг массово использует подавление GPS, подмену координат, радиоэлектронное глушение и средства дезориентации беспилотников. В таких условиях даже высокотехнологичные системы могут терять маршрут или менять траекторию полета.

Подобные инциденты уже фиксировались не только в Балтии, но и в Польше, Румынии, Черноморском регионе и даже на территории самой РФ.

Поэтому реакция Эстонии является абсолютно прогнозируемой и нормальной. Любая страна НАТО обязана реагировать на риски в своем воздушном пространстве. Значительно страннее было бы, если бы такой реакции не было.

Украина стала одним из центров формирования новой военной доктрины Европы в сфере БПЛА и противодействия им

И здесь важно понимать главное.

Украина предлагает помощь не случайно. Именно Украина сегодня имеет наибольший практический опыт современной войны дронов в мире. Украинские военные, спецслужбы и технические специалисты ежедневно работают в условиях массированного применения РЭБ, ракетных атак и комбинированных воздушных угроз.

Фактически Украина уже стала одним из центров формирования новой военной доктрины Европы в сфере БПЛА и противодействия им.

И именно поэтому Кремль будет пытаться максимально раскручивать тему таких инцидентов в информационном пространстве. Российская пропаганда будет продвигать тезисы о том, что "Украина несет хаос", "Украина втянет НАТО в войну" или что "от Украины нужно дистанцироваться".

Почему? Потому что Россия прекрасно понимает: ее главная проблема сегодня — не только фронт. Ее проблема — единство Украины и восточного фланга НАТО.

Балтийский регион уже стал частью единого пространства войны и безопасности. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море фактически превращается в одну из ключевых зон стратегического противостояния между НАТО и РФ.

И Россия будет постоянно тестировать Альянс:

через дроны,

через РЭБ,

через провокации,

через информационные операции,

через кибератаки.

Эпоха, когда война имела четкие границы, завершилась.

Сегодня безопасность Таллинна, Риги, Вильнюса или Варшавы напрямую зависит от того, будет ли остановлена Россия в Украине.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.