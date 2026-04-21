Лукашенко готовится к войне: почему Беларусь начала укреплять пограничную зону с Украиной

Не стоит успокаивать себя мыслью, что все это — "очередной шум" вокруг Беларуси. Когда президент Украины после доклада Главнокомандующего прямо говорит о строительстве дорог в сторону украинской границы и обустройстве артиллерийских позиций, это уже не слухи и не телеграммные фантазии. Это сигнал о том, что северное направление переводят из режима наблюдения в режим потенциальной угрозы. И когда параллельно Лукашенко подписывает указ о призыве офицеров запаса на 2026 год, это уже выглядит не как отдельный бюрократический документ, а как часть одной картины.

Формально Минск, конечно, подает это как плановое мероприятие. Указ №132 от 17 апреля действительно касается мужчин до 27 лет из числа офицеров запаса, которые не проходили срочную службу или службу в резерве, и белорусские власти отмечают, что такие мероприятия проводятся ежегодно. Но в политике и войне важен не только сам факт, но и контекст. А контекст таков: Россия затягивает войну, имеет проблемы с личным составом, перегруппировывается и параллельно пытается держать Украину под постоянной угрозой открытия новых направлений давления. Именно об этом Зеленский и сказал публично.

Следует понимать простую вещь. Дороги к границе не строят "для красоты". Артиллерийские позиции не готовят "на всякий случай". Офицеров запаса не возвращают в строй только для статистики. Все это вместе означает подготовку инфраструктуры, командного костяка и возможности быстрого развертывания сил тогда, когда на это поступит политическая команда. Это еще не означает, что завтра с территории Беларуси начнется большое наступление. Но это точно означает создание условий для шантажа, демонстрации силы, сковывания наших резервов на севере и, при необходимости, для провокаций или локальных действий в рамках российского замысла.

Лукашенко в очередной раз пытается сидеть на двух стульях. Внешне он играет роль того, кто "не хочет войны" и "держит ситуацию под контролем". Но факты упрямее риторики. Именно Беларусь предоставила России свою территорию для вторжения в 2022 году. После этого Минск согласился на размещение российского тактического ядерного оружия, а теперь мы видим новые признаки военного обустройства приграничья. То есть Беларусь — давно уже не нейтральный сосед, а военно-зависимое пространство, которое Кремль использует настолько, насколько позволяет политическая выносливость Лукашенко.

Здесь важно не впадать ни в панику, ни в самообман. Паника — это когда кричат, что "завтра снова идут на Киев". Самообман — это когда говорят, что "ничего не будет, это просто учения". Реальность жестче: Россия системно формирует белорусский инструмент давления, а Лукашенко предоставляет для этого территорию, инфраструктуру и человеческий ресурс. Не факт, что он лично хочет большой войны. Но это уже давно не ключевое. Кремль методично втягивает Беларусь в свою военную орбиту, и каждый такой "плановый" шаг сужает для Минска пространство для маневра.

Для Украины вывод очевиден: северное направление нельзя считать второстепенным. Для белорусов сигнал также прямой: статус "мы ни при чем" больше не работает. Когда власть строит дороги к границе, готовит артиллерийские позиции и подтягивает офицерский резерв, она готовит не мир — она готовит возможность войны. А дальше все будет зависеть от того, решится ли Кремль снова превратить Беларусь из тылового балкона в полноценный плацдарм. Украина этот риск видит. Именно поэтому предупреждение Киева Минску прозвучало уже сейчас, а не тогда, когда будет поздно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

