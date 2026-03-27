Война меняется: как Украина превратилась в сторону, определяющую ход боевых действий

Последние несколько дней дали очень показательную картину войны, которую стоит читать не через эмоции, а через факты. Украина уже не выглядит лишь страной, сдерживающей удар. Украина постепенно становится государством, которое формирует новую модель войны — через технологии, адаптацию и скорость обучения.

Например, The Times прямо пишет, что украинская система ПВО сегодня является одной из самых сложных в мире, потому что смогла интегрировать советские комплексы и западные системы в единый контур управления. По данным, которые приводятся в материале, за годы войны Украина заявляет об около 140 тысячах уничтоженных воздушных целей, из них более 44 тысяч Shahed. Старший исследователь RUSI Джастин Бронк прямо говорит: игнорировать украинский опыт было близоруким, потому что Украина стала одним из мировых центров компетенции в сфере управления противовоздушной обороной.

Это означает очень простую вещь: страна, которая еще вчера просила системы, сегодня уже экспортирует боевую экспертизу.

На земле картина не менее показательна. Россия продолжает действовать в логике массы — крупные механизированные штурмы, "мясные атаки", давление одновременно на нескольких направлениях. Но все чаще это заканчивается не прорывом, а большими потерями.

Показательный пример — наступление на направлении Лиман–Боровая, где, по данным украинских источников, россияне задействовали более 500 военных, 28 единиц бронетехники и более 100 мотоциклов и багги. Украинские силы не просто отбили атаку — они ее сорвали еще на этапе подготовки. Потери РФ: десятки единиц техники, включая танки, БМП, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и артиллерию.

Это очень важный сигнал. Война меняется. Побеждает уже не тот, кто бросает больше людей, а тот, кто быстрее видит подготовку противника и быстрее перестраивает систему реагирования.

Отдельная тема — дроны. И здесь формируется новая реальность: беспилотники стали не вспомогательным инструментом, а основой боевых действий. Именно поэтому все чаще звучит оценка, что темпы потерь российской пехоты от украинских БПЛА превышают темпы качественного пополнения.

Когда это сочетается с ударами по нефтетерминалам, складам БПЛА, радарам и системам ПВО — возникает другая стратегия. Украина все больше воюет не только против солдата на позиции, а против всей системы обеспечения войны.

Война на истощение бьет по РФ: почему россияне начали осознавать возможность поражения

Именно поэтому в статье Дианы Фрэнсис (Kyiv Post / Atlantic Council, 19.03.2026) появляется очень точная формулировка: Украина превратилась в государство военных технологий, где боевой опыт стал драйвером инноваций. Часть оценок там публицистическая, но главный тезис правильный — война заставила Украину стать лабораторией современной войны.

Еще один интересный сигнал — изменения внутри самой России. В колонке Kyiv Post о выступлении депутата Госдумы Константина Затулина обращается внимание на то, что даже часть системных имперцев начинает признавать: заявленные Кремлем цели войны могут быть недостижимыми. Важно правильно это понимать. Это не означает распад России завтра. Это означает другое — даже внутри системы начинается холодный подсчет цены войны.

И еще один важный блок — Европа начинает жестче реагировать на внутренние риски. После публикации Washington Post о возможных утечках информации со стороны венгерских чиновников в Россию (эту информацию Будапешт отрицает) в ЕС начали ограничивать участие Венгрии в отдельных чувствительных дискуссиях. Премьер Польши Дональд Туск прямо заявил, что такие подозрения существовали давно.

Это уже не политический спор. Это признаки того, что Европа начинает смотреть на вопрос безопасности как на вопрос контрразведки.

И наконец главное. Несмотря на всю политическую риторику, НАТО подтверждает: США продолжают предоставлять Украине критически важную разведку и военную поддержку. То есть информационный шум — это одно. Реальное военное сотрудничество — другое.

Если все это сложить вместе, вырисовывается простая, но важная картина.

Россия пытается выиграть войну массой.

Украина пытается выиграть ее скоростью адаптации.

И именно поэтому сегодня главный ресурс Украины — уже не только стойкость. Главный ресурс — это опыт войны, который превращается в технологии, решения и новую военную доктрину.

А это и есть те самые "карты", которых, как оказалось, у Украины значительно больше, чем многие хотели думать.

И главное — это уже не вопрос красивых формулировок. Это вопрос того, кто быстрее учится.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

