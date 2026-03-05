Украина постепенно выигрывает войну на истощение: ключевые признаки 2026 года

Сейчас продолжается фаза войны на истощение. Войны на истощение занимают больше времени, однако каждая из сторон находит силы и волю для продолжения войны и старается максимально ослабить врага. Мы постепенно приближаемся к концу этой фазы. Ключевым фактором для финального результата войны будет экономика — чья продержится дольше.

После провала вторжения по первоначальному плану в 2022 году, у Путина было два выбора: он мог пойти на войну на истощение, либо же объявить победу и прекратить боевые действия. Он выбрал войну на истощение, хотя знал, что экономический потенциал стран, поддерживающих Украину, несравненно выше. Он надеялся выиграть через состязание воли, предполагая, что западные страны постепенно утратят интерес помогать Украине.

В то же время дела в российской экономике идут откровенно плохо. РФ испытала экономический подъем в начале войны, однако это предсказуемый результат вброса значительных финансовых средств в ВПК. Сейчас проявляется все больше признаков, что российская экономика не может содержать текущий уровень военного производства бесконечно. Общий кризис экономики так или иначе ударит по военному производству РФ, дав Украине преимущество. Украина постепенно выигрывает войну на истощение. И стоит перечислить, за какими признаками стоит следить в этом году, которые будут указывать на российское истощение.

Кризис российской экономики будет все более заметным. Потенциально возможно, что для спасения российской экономики Путину придется пойти на переговоры с более реалистичными требованиями, а не настаивать на достижении "целей СВО". И хотя с большей вероятностью Путин не пойдет на это, а будет настаивать на продолжении войны, исключать такой возможности нельзя. Такой факт будет верным признаком того, что дела у русских идут откровенно плохо.

Война на истощение: как инновации ВСУ привели к колоссальным потерям оккупантов

Вполне вероятно ждать новую волну массовой мобилизации в РФ. Пока что главным источником пополнения потерь были добровольцы, воюющие ради денег. Однако количество таких людей не бесконечно даже в России; к тому же это обходится довольно дорого для бюджета страны. За несколько предыдущих месяцев русские потеряли на поле боя больше, чем рекрутировали. Объявив волну мобилизации, российское руководство сможет решить как вопрос выплат, так и вопрос количества новобранцев.

Стоит ждать протестов в РФ. На этих протестах не будут требовать прекращения войны. Однако они будут касаться многих других вопросов: экономической ситуации, недовольства мобилизацией, недовольства тем, как российское командование ведет войну и так далее. Естественно, правительство будет отвечать на это репрессиями, к чему они уже готовятся.

Стоит ожидать, что российское продвижение будет замедляться с деградацией их возможностей. Вполне вероятно, что в некоторые месяцы этого года украинские контратаки будут настолько успешными, что больше земли будет освобождено от русских, чем захвачено. Это серьезно нарушит российский нарратив о том, что они медленно, но неуклонно побеждают.

Дальнобойные удары интенсифицируются и мы увидим новые рекорды по их масштабам. Эта зима была самой сложной для украинских гражданских, и есть вероятность, что следующая будет даже хуже. Стоит уже сейчас думать над тем, как подготовиться к следующей зиме, как наращиванием средств ПВО, так и другими мерами.

Стоит ждать ужесточения гибридной войны РФ против Европы. Путин понимает, что западная поддержка является ключевой для того, чтобы Украина продолжала сражаться, и видит путь к победе в ослаблении воли европейского общества продолжать эту помощь.

Также возможно, что российское руководство решится на то, чтобы перейти порог между гибридной войной и открытыми боевыми действиями — и Европе необходимо быть готовой к такому повороту.

