Год перелома или война на истощение: что стоит за прогнозами Сырского о 2026-м

Заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о возможном переломе в войне в 2026 году снова актуализировали вопрос реальных возможностей России — от мобилизационного ресурса до дронового террора. Фокус выяснил, действительно ли Кремль способен сформировать новые дивизии, привлечь до миллиона человек и ежедневно запускать до 1000 беспилотников.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что 2026 год может стать переломным в войне, однако этот сценарий зависит от ряда ключевых факторов — прежде всего темпов мобилизации России, масштабов ее военного производства и уровня поддержки Украины со стороны партнеров.

По словам Сырского, Россия готовится к затяжной войне и существенно наращивает военные возможности. В 2026 году Москва планирует сформировать не менее 11 новых дивизий и призвать около 409 тысяч человек. Общий мобилизационный потенциал РФ, по оценкам украинского командования, превышает 20 миллионов человек, из которых примерно 4,5 миллиона составляет уже подготовленный резерв, который может быть относительно быстро переброшен на фронт.

Відео дня

Параллельно Россия масштабно увеличивает производство ударных беспилотников. По данным Генштаба, Кремль рассматривает возможность применения до тысячи дронов типа Shahed в сутки, что имеет целью истощение украинской противовоздушной обороны, давление на тыловые регионы и деморализацию гражданского населения.

В то же время Сырский отметил, что украинские Силы обороны также готовятся к активным действиям. При благоприятных условиях — в частности при условии стабильных поставок западного вооружения, сохранения темпов мобилизации и эффективного использования ресурсов — стратегический перелом в войне в пользу Украины остается реальным уже в этом году.

11 новых дивизий РФ: реальность вражеских резервов

По мнению Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", цифра в более 400 тысяч человек, которую Россия планирует привлечь, сама по себе не является катастрофической и требует рассмотрения в динамике реальных потерь противника.

"Если мы говорим о 400-420 тысячах, то возникает логичный вопрос: а сколько российские оккупационные войска потеряли за этот год? Они потеряли чуть больше — около 415-420 тысяч человек. Сколько они мобилизовали? Примерно такое же количество. То есть это среднестатистический показатель того, что Россия теряла и одновременно компенсировала в 2024-2025 годах. Даже в 2022 году, во время частичной мобилизации, они за несколько месяцев призвали около 300 тысяч, а в целом — более 400 тысяч. Поэтому сама эта цифра не выглядит чем-то чрезвычайным", — говорит Фокусу Коваленко.

Военный эксперт Олег Жданов соглашается: 400 тысячный призыв — не угрожающий прорыв, а стандартный годовой показатель контрактной мобилизации РФ, который, к тому же имеет тенденцию к уменьшению.

"В 2023 году это было около 450-460 тысяч, в 2024-м — примерно 430 тысяч, в 2025-м — около 417 тысяч. А теперь говорят о 409. То есть цифра снижается. Это тот максимум, который сегодня способна "выдавать" мобилизационная система России", — объясняет он Фокусу.

В то же время, по словам Коваленко, настоящим вызовом может стать не объем мобилизации как таковой, а способность России масштабировать этот процесс. Эксперт напоминает, что в 2025 году через Госдуму было проведено решение о круглогодичном призыве срочников — фактически ежемесячном.

"В 2026 году они могут пойти еще дальше — попытаться юридически приравнять обязанности срочника к обязанностям контрактника. Это позволит отправлять срочников в зону боевых действий даже без подписания контракта с Минобороны РФ. Если призыв будет происходить ежемесячно, в течение года количество срочников может достичь 500 тысяч", — объясняет он.

Кроме того, Россия активно расширяет использование резервистов. Сейчас, по оценкам Коваленко, в тыловых подразделениях находится более 100 тысяч резервистов. После указа Путина о расширении их функционала эти силы могут привлекаться на временно оккупированных территориях, что позволяет высвобождать боевые подразделения и перебрасывать их непосредственно на линию соприкосновения. При этом потенциал призыва резервистов, по словам эксперта, превышает два миллиона человек.

Отдельным направлением остается контрактная мобилизация, которая, вероятно, сохранится на уровне около 400 тысяч человек. Дополнительно Москва активизировала рекрутинговые кампании в странах третьего мира — в частности в Африке, Центральной Азии и Индии. Если в 2025 году речь шла о десятках тысяч человек, то в 2026-м этот показатель может вырасти до 50 тысяч.

Еще одним источником пополнения личного состава являются так называемые "натурализованные русские" — мигранты, которые недавно получили паспорта РФ. По словам Коваленко, в 2025 году в России было проведено более 200 тысяч задержаний таких лиц, и около 50 тысяч из них были отправлены на фронт. Оснований считать, что в 2026 году эти показатели уменьшатся, эксперт не видит.

"Если все это суммировать, то Россия имеет все возможности в течение 2026 года мобилизовать до миллиона человек", — констатирует Коваленко.

Он также предостерегает, что такой мобилизационный ресурс может использоваться не только против Украины. При условии формирования новых соединений Россия, по его мнению, способна во второй половине 2026 года пойти на агрессивные действия против одной из европейских стран — в гибридном или даже открытом формате. Наиболее уязвимым звеном он называет Эстонию.

До 1000 дронов в сутки: способна ли РФ выполнить угрозу

Оценивая заявления о возможности применения Россией до тысячи дронов в сутки, Коваленко призывает различать типы беспилотников. Речь идет не о тысяче именно Shahed-136, а о суммарном количестве средств в комбинированных атаках — ударных дронов, приманок типа "Гербера" и имитаторов.

"Россия физически не имеет возможности производить и запускать ежедневно тысячу Shahed-136. Для этого не хватает ни производственных мощностей, ни пусковых установок. Запуск "Шахеда" — значительно более сложный и энергозатратный процесс, чем запуск приманок. Поэтому они пытаются компенсировать это количеством "Гербер" и имитационных дронов", — объясняет эксперт.

По его словам, во второй половине 2025 года фиксировалась стагнация в производстве Shahed-136. Для масштабирования России нужны новые линии, расширение производственных площадей и стабильные поставки компонентов, значительная часть которых поступает контрабандой. Сейчас контрабандные каналы не способны полностью обеспечить амбициозные планы Кремля по массированному дроновому террору.

Жданов также напоминает, что подобные прогнозы звучали еще с весны прошлого года. В то же время, по его словам, экономическая и техническая ситуация в России не позволяет реализовать такой сценарий на постоянной основе.

"Мы видим стабилизацию, даже плато. Уже давно нет ударов на 700-800 дронов, хотя Россия открыла новые площадки — и на своей территории, и на оккупированных, в частности в Крыму и районе Донецкого аэропорта", — отмечает эксперт.

Даже во время растянутых во времени атак, когда удары продолжались по 16 часов и осуществлялись в несколько волн, общее количество запущенных дронов, по его словам, не превышало 500. Это, по убеждению Жданова, свидетельствует об ограниченных технических возможностях РФ — недостаток самих беспилотников, пусковых установок и обученного персонала. Дополнительным ограничением является рост сложности управления дронами, в частности использование сетевых схем и необходимость привлечения операторов.

"Мы еще осенью говорили, что Россия вышла на плато своих возможностей. По технике она уходит в минус, по дронам и ракетам — очень вероятно, что ситуация такая же. Они уже не могут существенно наращивать объемы", — заключает эксперт.

Напомним, по информации аналитиков американского Института изучения войны, во время комбинированных авиаударов по Украине в период с 1 по 11 января войска РФ использовали свою новую разработку иранского "Шахеда" — беспилотник "Герань-5". Вероятно, Россия открыла собственную производственную линию для этого нового типа БПЛА.