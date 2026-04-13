Новая Венгрия откладывается: почему поражение Орбана еще не означает конец его системы

Похоже, что многие уже спешат хоронить Виктора Орбана и праздновать "конец эпохи". Но реальность, как всегда, сложнее и значительно менее эмоциональна.

Да, если результаты в пользу Петера Мадьяра подтвердятся, это будет серьезный политический удар по системе "Фидес". Но не ее конец. Орбан строил не просто партию или электоральное большинство — он строил систему. И эта система завязана не только на голосах, но и на судах, регуляторах, бюджетных механизмах и медиа.

Даже в случае победы оппозиции Венгрия может получить не "перезагрузку", а конфликтную модель сосуществования: новая власть — без полного контроля, старая система — без формальной власти, но с реальными рычагами влияния. Это означает затяжную турбулентность, блокирование решений и борьбу за каждый шаг реформ.

И еще один момент, который часто игнорируют. Смена лиц не означает автоматическую смену политики. Венгрия — это не только Орбан, это интересы, экономика, энергетика и внешние балансы между Европейским Союзом, США, Россией и Китаем. И эти факторы никуда не исчезают после выборов.

Поэтому главный вывод прост. Это не "финал режима", как хочется многим. Это начало сложного и долгого транзита. И вопрос не в том, кто выиграет выборы. Вопрос в том, кто реально будет контролировать государство после них.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

