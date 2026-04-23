Мобилизация по-новому: как задержание сотрудников ТЦК в Одессе должно изменить систему
Резонансное задержание сотрудников ТЦК в Одессе сейчас подается как крах всей мобилизации в Украине. Эксперт по вопросам безопасности Виктор Ягун призывает взглянуть на это иначе — как на оздоровление системы, ведь сила государства заключается не в отсутствии проблем (они всегда будут), а в способности их решать.
Ситуация в Одессе с задержанием сотрудников ТЦК — показательна. Но не так, как это сейчас пытаются подать в информационном поле.
Это не о "крахе мобилизации". Это о другом: любая система в условиях войны неизбежно дает сбои на уровне исполнителей. Особенно там, где есть высокое давление, большая дискреция и постоянный спрос на "решение вопросов". Если существует рынок уклонения — всегда найдутся те, кто попытается на этом заработать.
Вопрос не в том, что такие случаи есть. Вопрос — как на них реагирует государство.
В этом кейсе реакция есть: задержание, публичность, отстранение. То есть не "замяли" и не "порешали", а запустили силовой и процессуальный механизм. И это принципиально.
Да, подобные истории бьют по доверию. Но замалчивание бьет значительно сильнее. Зато публичное очищение — это единственный способ это доверие восстанавливать.
Поэтому вывод прост. Силу государства определяет не отсутствие проблем, а способность их выявлять и жестко на них реагировать.
Если такая реакция станет системной — мобилизация от этого только выиграет.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно