Омбудсман рассказал, в каких регионах больше всего нарушений со стороны ТЦК: в Одессе пытались игнорировать

Ситуация с нарушением прав военнослужащими ТЦК является серьезной: уполномоченный по вопросам прав человека заявил, что сигналов становится все больше. По его словам, задержание военных работниками СБУ стало реакцией на позорную практику.

При этом он отметил, что эту проблему в Одессе пытались замалчивать или игнорировать. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

По его словам, проблема с нарушениями прав человека в Одесской области была очень серьезной. Так, за весь 2025 год было зафиксировано 642 обращения о нарушении прав граждан во время мобилизации и неправомерных действий работников ТЦК и СП. В то же время в этом году количество обращений выросло на 40% — с 1 января по 20 апреля поступило 264 обращения против 193 за аналогичный период прошлого года.

"Отдельно я публично всегда подчеркиваю: работники ТЦК и СП должны ходить без балаклав, с открытым лицом. Они не имеют права действовать анонимно или скрыто. Такие действия прямо подрывают доверие к государственным институтам", — заявил Лубинец.

Он также отметил, что Одесская область — не единственная область, где фиксируются серьезные нарушения прав человека. Среди других регионов, где ситуация является напряженной, он отметил Львовскую, Николаевскую, Закарпатскую и Черкасскую область.

"Именно поэтому важно, чтобы реагирование, которое мы сейчас видим в Одессе, стало не исключением, а началом системных изменений по всей стране. Принцип остается неизменным: любые действия органов государственной власти должны осуществляться исключительно в рамках закона и с безусловным уважением к правам и свободам человека! И каждый подобный случай должен получить не формальную, а реальную правовую оценку с соответствующими последствиями", — подчеркнул омбудсмен.

Задержание военных ТЦК в Одессе — что известно

21 апреля в Одессе сотрудники СБУ задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП. Во время спецоперации возникла стрельба, на место происшествия выезжало руководство областного ТЦК.

После этого в Одесском ТЦК заявили, что заинтересованы в максимально открытом и объективном расследовании. Там также отметили, что любые нарушения закона со стороны военнослужащих недопустимы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил отстранить двух руководителей ТЦК: речь идет о главе Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальнике Пересыпского районного ТЦК.

А в СБУ выпустили официальное заявление, где сообщили, что правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, занималась вымогательством денег у граждан и угрожала им насилием и принудительной отправкой на фронт. В состав группировки входили, в частности, представители территориального центра комплектования.