Омбудсман розповів, в яких регіонах найбільше порушень з боку ТЦК: в Одесі намагалися ігнорувати

Ситуація з порушенням прав військовослужбовцями ТЦК є серйозною: уповноважений з питань прав людини заявив, що сигналів стає все більше. За його словами, затримання військових працівниками СБУ стало реакцією на ганебну практику.

Водночас він зазначив, що цю проблему в Одесі намагалися замовчувати або ігнорувати. Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

За його словами, проблема з порушеннями прав людини на Одещині була дуже серйозною. Так, за весь 2025 рік було зафіксовано 642 звернення щодо порушення прав громадян під час мобілізації та неправомірних дій працівників ТЦК та СП. Водночас цьогоріч кількість звернень зросла на 40% — з 1 січня по 20 квітня надійшло 264 звернення проти 193 за аналогічний період минулого року.

"Окремо я публічно завжди наголошую: працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям. Вони не мають права діяти анонімно чи приховано. Такі дії прямо підривають довіру до державних інституцій", — заявив Лубінець.

Він також відзначив, що Одещина — не єдина область, де фіксуються серйозні порушення прав людини. Серед інших регіонів, де ситуація є напруженою, він відзначив Львівську, Миколаївську, Закарпатську та Черкаську область.

"Саме тому важливо, щоб реагування, яке ми зараз бачимо в Одесі, стало не винятком, а початком системних змін по всій країні. Принцип залишається незмінним: будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини! І кожен подібний випадок має отримати не формальну, а реальну правову оцінку з відповідними наслідками", — наголосив омбудсман.

Затримання військових ТЦК в Одесі — що відомо

21 квітня в Одесі співробітники СБУ затримали військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП. Під час спецоперації виникла стрілянина, на місце події виїжджало керівництво обласного ТЦК.

Після цього в Одеському ТЦК заявили, що зацікавлені у максимально відкритому та об’єктивному розслідуванні. Там також наголосили, що будь-які порушення закону з боку військовослужбовців є неприпустимими.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив відсторонити двох очільників ТЦК: йдеться про голову Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного ТЦК.

А в СБУ випустили офіційну заяву, де повідомили, що правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, займалася вимаганням грошей у громадян і погрожувала їм насильством та примусовим відправленням на фронт. До складу угруповання входили, зокрема, представники територіального центру комплектування.