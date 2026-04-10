Хладнокровный, как удав: является ли вице-президент США Джей Ди Вэнс реальным врагом Украины

Если смотреть на Джей Ди Венса не через отдельные статьи в СМИ, а через его биографию, политическую эволюцию и внешнеполитические позиции, то это типичный представитель нового поколения американских правых политиков, которые сочетают популистский консерватизм, изоляционизм во внешней политике и культурный традиционализм.

Джей Ди Вэнс — это не классический республиканец времен Рейгана или Буша. Это политик новой волны, который вырос из среды так называемого MAGA-движения (политической орбиты Дональда Трампа), и его политическая карьера является примером того, как в США формируется новая элита постглобалистского типа. Он ветеран войны в Ираке, юрист, автор известной книги Hillbilly Elegy, которая сделала его публичной фигурой как интеллектуального представителя "забытой белой Америки" — депрессивных регионов, ставших социальной базой трампизма.

Его политическая роль сегодня определяется тем, что он стал одним из ключевых идеологических проводников внешнеполитической концепции Трампа — концепции, которая базируется на простой логике: Америка должна меньше вмешиваться во внешние войны и больше концентрироваться на внутренних проблемах. Именно поэтому Вэнс последовательно выступает против масштабной военной помощи Украине, аргументируя это тем, что ресурсы США ограничены и не могут изменить стратегический исход войны.

Его позиция относительно российско-украинской войны является прагматично-холодной. Он не демонстрирует симпатий к России, но в то же время не считает победу Украины стратегическим приоритетом США. Он неоднократно заявлял, что война должна завершиться переговорами, а Украине придется согласиться на определенные территориальные компромиссы, а также перейти к оборонительной стратегии вместо попыток возвращения всех оккупированных территорий.

В этой логике Вэнс выступает представителем той части американского истеблишмента, которая считает, что главный риск для США — не Россия, а Китай и внутренняя социально-экономическая деградация Америки. Украина в этой модели рассматривается как важный, но не определяющий театр геополитической конкуренции.

Его риторика в отношении Украины часто жесткая и вызывает негативную реакцию у Киева. Он критиковал украинскую власть за коррупцию, ставил под сомнение эффективность использования помощи и даже делал резкие заявления о том, что США не должны бесконечно финансировать эту войну. В то же время он заявляет, что не хочет победы России и допускает ограниченную долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности, но без вступления в НАТО.

Его современная роль в политике США значительно больше, чем просто должность. Он фактически является одним из формирователей идеологии нового американского консерватизма, который сочетает экономический национализм, скепсис к глобализации, критику Европы и стремление пересмотреть систему союзов США. Это видно и из его последних заявлений, где он критикует европейские страны за подход к войне и энергетической политике и призывает к более быстрому политическому урегулированию войны.

Его отношение к Украине можно описать как инструментально-прагматическое: Украина для него не ценность сама по себе, а элемент переговорной архитектуры между великими державами. Именно поэтому он делает акцент не на военной победе Украины, а на прекращении войны через договоренности.

В Украине же отношение к Вэнсу преимущественно сдержанно-критическое. Его воспринимают как политика, представляющего лагерь американских элит, которые могут уменьшить поддержку Украины или вынудить ее к компромиссам. Особенно негативно воспринимались его резкие публичные дискуссии с украинским руководством и критика украинской позиции по войне.

Если подытожить, Вэнс — это не "антиукраинский" политик в классическом понимании, а представитель американского стратегического реализма нового типа. Для него главный вопрос звучит не "кто прав", а "сколько это стоит Америке и что она с этого получает". И именно поэтому он важен для Украины: он символ того, что в США формируется политическая группа, которая смотрит на войну не через моральную оптику, а через баланс ресурсов, рисков и выгоды.

Если сформулировать максимально кратко в стратегическом стиле:

Вэнс — это не проблема Украины. Вэнс — это сигнал. Сигнал того, что в американской политике растет лагерь, который рассматривает войну как затратный актив, а не как борьбу за принципы. И главный вопрос для Украины здесь не в том, нравится нам Вэнс или нет. Главный вопрос — сможет ли Украина оставаться стратегически нужной для таких политиков. Потому что в их логике выживают не те, кого поддерживают из симпатии, а те, без кого не могут обойтись.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

