Вэнс или Рубио: Трамп уже сейчас ищет замену на посту президента, — Axios

Президент США Дональд Трамп активно обсуждает с советниками вопрос будущего кандидата от Республиканской партии на выборах 2028 года. Сейчас выбор стоит между двумя кандидатами — вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Трамп задумывается над своим политическим наследием на фоне предстоящих промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре 2026 года. Об этом говорится в материале Axios.

Трамп отдает предпочтение Вэнсу

По мнению самого Дональда Трампа, лучшим кандидатом на пост президента от Республиканской партии был бы действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. В то же время президент все чаще хвалит Марко Рубио.

По мнению источников, Трампу нравится натравливать людей друг на друга, он любит сплетничать и свободно выражать свои мысли. В то же время все источники не считают тот факт, что Трамп хвалит Рубио, признаком разочарования президента в своем вице-президенте.

"Вэнс-Рубио — это мечта президента" на 2028 год. И, чтобы было понятно, это Вэнс на первом месте", — заявил один из советников Трампа, которого президент недавно попросил поделиться мыслями о первом месте в списке. В то же время он подчеркнул, что Трампа устроит и вариант, в котором Рубио будет кандидатом в президенты.

По мнению издания, Вэнс имеет достаточное количество политических советников для проведения президентской кампании в отличие от Рубио. Сам госсекретарь США заявлял, что поддержит кандидатуру Вэнса.

"Если Джей Ди Вэнс выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах, он станет нашим кандидатом, и я буду одним из первых, кто его поддержит", — сказал Рубио журналу Vanity Fair в 2025 году.

Источники сообщают, что в частных разговорах Рубио выразил такую же позицию Вэнсу. Ситуации помогает и то, что мужчины являются близкими друзьями, а также имеют опыт совместной работы в Сенате.

Трамп готов поддержать обоих кандидатов

Дональд Трамп еще в 2025 году давал понять, что видит именно Вэнса своим "наследником". В то же время его желание заключается в союзе Вэнса и Рубио.

Также Трамп не хочет определять кандидатуру преемника уже сейчас, ведь работа его команды должна быть сконцентрирована на текущей работе. Кроме того, президент считает, что избрание преемника сейчас может восприниматься как признак потери власти.

В то же время одна из проблем Рубио заключается в том, что сейчас он занимает должность государственного секретаря и советника президента по вопросам национальной безопасности, что может привести к проблемам с переходом к должности вице-президента, которая не имеет четких обязанностей, в отличие от нынешних должностей Рубио.

По мнению советников Трампа, именно поэтому президент США постоянно восхваляет государственного секретаря — чтобы побудить его баллотироваться вместе с Вэнсом.

Дональд Трамп Вэнса как боксера, который "иногда бывает немного жестким". Зато Марко Рубио, по словам Трампа, — полная противоположность Вэнса, человек, который "совершает убийство в перчатках".

Сам Вэнс отметил, что Рубио является его ближайшим другом в администрации Трампа, а СМИ лишь "пытаются создать конфликт там, где его нет".

Кто является фаворитом

В ранних опросах по праймериз Республиканской партии 2028 года Вэнс также значительно опережает Рубио и любого другого республиканца.

В частности, в опросе Университета Нью-Гемпшира среди первых избирателей на праймериз Вэнс набирает 53% теоретических голосов, а Рубио — лишь 7%. Бывшая представительница США в ООН Никки Хейли набрала чуть больше голосов, чем секретарь, — 9%.

По мнению издания, отныне Вэнс все чаще будет появляться на публике накануне предстоящих промежуточных выборов. Его преимуществом также является то, что Вэнс — глава финансового отдела Республиканского национального комитета, поэтому планируются его визиты по всей стране, чтобы помочь республиканцам выиграть выборы в Палату представителей.

Ранее Джей Ди Вэнс признал, что он верит в теории заговора.

Ранее Фокус рассказывал, что Марко Рубио заявил, что следующим президентом США, вероятно, будет Джей Ди Вэнс. Он также рассыпался в комплиментах "замечательной команде", которая работает на президента Дональда Трампа и реализовывает его идеи.