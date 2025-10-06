Следующим президентом США будет Джей Ди Вэнс: преемник Трампа "отлично справляется"

Госсекретарь США скромно отказался заслуг и хотя он "звезда в окружении Трампа", но следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом Марко Рубио заявил в интервью для Fox News, комментируя переговоры с ХАМАСом и освобождение израильских заложников. Ведущая отметила, что исходя из слов ряда источников, президент США Дональд Трамп выдвинул Рубио в качестве возможного преемника своего движения MAGA (Make American great again).

Марко Рубио заявил, что Джей Ди Вэнсу быть президентом США

"А затем Стив Уикофф сказал, что есть один лидер, его зовут Дональд Трамп. А в области внешней политики сразу за Дональдом Трампом стоит Марко Рубио", — отметила ведущая.

Но госсекретарь США заявил, что следующим кандидатом от республиканцев, как он полагает, будет вице-президент Джей Ди Вэнс, если он решит баллотироваться.

"Он мой хороший друг и отлично справляется", — сказал Рубио.

Он рассыпался в комплиментах "отличной команде", которая работает на президента Дональда Трампа и реализовывает его идеи. Отметил работу Стива Уиткоффа, спецпредставителя Белого дома, Сьюи Уайлз, главу госаппарата и самого президента США.

"Я не знаю ни одного другого президента в моей жизни, который смог бы заключить сделку, объединившую все эти страны для ее продвижения. Теперь нам еще предстоит действовать. Не все зависит от нас. Эти страны должны согласиться. ХАМАС должен согласиться. Но мы бы не были там, где находимся сейчас, если бы не президент. И мы работаем на него. А он — тот, кого избрал американский народ", — резюмировал Рубио.

Но ведущая отметила, что она так и не услышала ответ "нет", так что не исключает, что и Марко Рубио может стать кандидатом от республиканцев.

Напомним, ранее Джей Ди Вэнс уже говорил, что готов стать президентом США, но только если с Дональдом Трампом "что-то случится".

А сам Дональд Трамп в недавнем интервью заявил, что среди его планов на 2026 год – это "выживание".