"Выжить": Трамп рассказал о "грандиозных" планах на 2026 год

79-летний президент США опасается, что его снова попытаются убить. А еще он обеспокоен "шатдауном" в США и хочет попасть в рай.

Трамп, который в 2024 году пережил два покушения, в интервью каналу One America News Network (OAN) заявил, что больше всего надеется "выжить" в 2026 году. И обрушился с критикой на демократов.

В интервью Дональду Трампу задали вопрос о его "больших планах" на промежуточные выборы в следующем году, когда Республиканская партия будет бороться за сохранение контроля над Палатой представителей и Сенатом.

И 79-летний президент США подтвердил, что планов у него много, но, теоретически, он может и не успеть воплотить их в жизнь.

Фото: Соцсети

"Да, у меня большие планы, я хочу выжить. Посмотрите на то, что происходит, это безумие. Риторика этих безумных демократов очень опасна, они сделали политику очень опасной" – сообщил Трамп.

А таблоиды отметили, что опасения Трампа по поводу собственной смертности являются следствием длительного периода беспокойства о здоровье президента. Дональд Трамп, который, как ожидается, станет старейшим действующим президентом США в истории, часто появляется на публике с толстым слоем макияжа, скрывающим большие синяки на руках, а с недавних пор на официальных фото пытаются скрыть его опухшие лодыжки – следствие хронической венозной недостаточности — распространенного заболевания у мужчин старше 70 лет, при котором ослабленные венозные клапаны препятствуют нормальной циркуляции крови в ногах.

Белый дом утверждает, что синяки Дональда Трампа — результат крепких рукопожатий президента США.

Синяки на руках Трампа вызывают беспокойство

И Google обвиняют в блокировке поисковых запросов о 79-летнем Трампе, связанных с деменцией

Трамп также стал все более открыто говорить о своих опасениях, что после смерти он может не попасть на небеса. В частности, он признался, что отчаянно хочет выступить посредником в разрешении российско-украинского конфликта, поскольку это увеличило бы его шансы попасть в рай.

Также во время интервью Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что Республиканская партия покажет плохие результаты на промежуточных выборах 2026 года, поскольку правящая партия исторически терпит значительные поражения на национальных выборах.

"Меня беспокоит только то, что если посмотреть на многие-многие годы — у меня нет точных цифр — победители президентских выборов всегда проигрывают промежуточные выборы. Не знаю, почему, это безумие", — сообщил Трамп.

Республиканская партия будет особенно уязвима в Палате представителей, где потеря всего нескольких мест позволит демократам вернуть себе контроль над нижней палатой. Демократам предстоит еще более сложная задача в Сенате, где им необходимо получить в общей сложности четыре места, чтобы вернуть контроль над верхней палатой.

Напомним, тем временем в США продолжается "шатдаун". Может даже погаснуть факел Статуи Свободы.

