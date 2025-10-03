"Вижити": Трамп розповів про "грандіозні" плани на 2026 рік

79-річний президент США побоюється, що його знову спробують убити. А ще він занепокоєний "шатдауном" у США і хоче потрапити до раю.

Трамп, який у 2024 році пережив два замахи, в інтерв'ю каналу One America News Network (OAN) заявив, що найбільше сподівається "вижити" у 2026 році. І накинувся з критикою на демократів.

В інтерв'ю Дональду Трампу поставили запитання про його "великі плани" на проміжні вибори наступного року, коли Республіканська партія боротиметься за збереження контролю над Палатою представників і Сенатом.

І 79-річний президент США підтвердив, що планів у нього багато, але, теоретично, він може і не встигнути втілити їх у життя.

"Так, у мене великі плани, я хочу вижити. Подивіться на те, що відбувається, це безумство. Риторика цих божевільних демократів дуже небезпечна, вони зробили політику дуже небезпечною", — повідомив Трамп.

А таблоїди зазначили, що побоювання Трампа з приводу власної смертності є наслідком тривалого періоду занепокоєння про здоров'я президента. Дональд Трамп, який, як очікується, стане найстарішим чинним президентом США в історії, часто з'являється на публіці з товстим шаром макіяжу, який приховує великі синці на руках, а віднедавна на офіційних фото намагаються приховати його напухлі щиколотки — наслідок хронічної венозної недостатності — поширеного захворювання в чоловіків, старших за 70 років, за якого ослаблені венозні клапани перешкоджають нормальній циркуляції крові в ногах.

Білий дім стверджує, що синці Дональда Трампа — результат міцних рукостискань президента США.

Трамп також став дедалі відкритіше говорити про свої побоювання, що після смерті він може не потрапити на небеса. Зокрема, він зізнався, що відчайдушно хоче виступити посередником у розв'язанні російсько-українського конфлікту, оскільки це збільшило б його шанси потрапити в рай.

Також під час інтерв'ю Дональд Трамп висловив стурбованість тим, що Республіканська партія покаже погані результати на проміжних виборах 2026 року, оскільки керівна партія історично зазнає значних поразок на національних виборах.

"Мене турбує тільки те, що якщо подивитися на багато-багато років — у мене немає точних цифр — переможці президентських виборів завжди програють проміжні вибори. Не знаю, чому, це безумство", — повідомив Трамп.

Республіканська партія буде особливо вразливою в Палаті представників, де втрата лише кількох місць дасть змогу демократам повернути собі контроль над нижньою палатою. На демократів чекає ще складніше завдання в Сенаті, де їм необхідно отримати загалом чотири місця, щоб повернути контроль над верхньою палатою.

Нагадаємо, тим часом у США триває "шатдаун". Може навіть згаснути факел Статуї Свободи.

Фокус розповідав, що таке "шатдаун" і чим він загрожує Сполученим Штатам та Україні.