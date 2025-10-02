"Шатдаун" у США: факел Статуї Свободи може згаснути

Демократи з Нью-Йорка заявили, що один із символів США, факел Статуї Свободи в Нью-Йорку, може згаснути, оскільки федеральний уряд припинив роботу і почався так званий "шатдаун".

Related video

Політики зібралися в Нижньому Мангеттені, щоб висловити протест проти наслідків призупинення роботи уряду і поклали всю провину на республіканців у Конгресі. Губернатор Кеті Гокул, демократка, заявила, що республіканці зрадили своїх виборців, відмовившись вести переговори з демократами, які хотіли продовжити субсидії на охорону здоров'я, які закінчуються, в обмін на збереження роботи уряду, пише NY Times.

"Хочу ясно заявити: це закриття — це вибір. Ставлячи Дональда Трампа на перше місце, вони ставлять жителів Нью-Йорка на останнє місце", — заявила Гокул.

Демократи заявили, що факел Свободи згасне — у Білому домі повідомили, що цього не допустять Фото: Getty Images

Чиновники кажуть, що наслідки вже починають відчуватися в усьому штаті: авіадиспетчери і співробітники Управління транспортної безпеки працюють без оплати, а лікарні марно чекають на федеральні відшкодування.

За їхніми словами, що довше триватиме страйк, то більше людей постраждає, включно з одержувачами соціального забезпечення, матерями і дітьми, які отримують допомогу за федеральними програмами, як-от Програма додаткової продовольчої допомоги, Програма додаткового харчування для жінок, немовлят і дітей та Head Start.

Кеті Гокул також заявила, що штат не оплачуватиме утримання Статуї Свободи. Очікується, що об'єкт, яким управляє Служба національних парків, закриється наступного тижня, коли закінчиться федеральне фінансування.

Демократи Нью-Йорка заявили, що факел Статуї Свободи може згаснути через "шатдаун" у США Фото: The New York Times

"Смолоскип статуї Свободи може в буквальному сенсі згаснути, не через стихійне лихо, жахливий шторм, повінь або ураган, а через те, що Дональд Трамп і республіканці у Вашингтоні змусили уряд припинити роботу", — сказала Гокул.

Нью-Йорк уже давно є одним із найбільших джерел фінансування федерального уряду завдяки своїм податковим надходженням. Але він також отримує значне федеральне фінансування, що робить його вразливим до забаганок Вашингтона: цього року влада штату заявила, що очікувала отримати 93 мільярди доларів — понад третину бюджету штату. Поки незрозуміло, яку частину з цих коштів буде отримано.

А тим часом у Білому домі вже заявили, що адміністрація Дональда Трампа збереже Статую Свободи та острів Елліс відкритими під час "шатдауну".

"Завдяки керівництву президента Дональда Дж. Трампа і острів Елліс, і Статуя Свободи залишаються відкритими для відвідування американським народом", — повідомив представник Міністерства внутрішніх справ виданню The Post.

Шатдаун у США — що це означає

1 жовтня американський уряд уперше з 2019 року призупинив свою роботу через неузгодження фінансування.

Опівночі Конгрес США пропустив встановлений термін подання заявок на фінансування, через що почався "шатдаун". Очікується, що це може призвести до порушення роботи федеральних служб і залишить багатьох федеральних працівників у відпустці, або й зовсім без роботи, оскільки в Білому домі попередили про звільнення. За оцінками Бюджетного управління Конгресу, тривале припинення роботи може призвести до звільнення загалом близько 750 000 федеральних службовців.

Через те, що республіканці та демократи зайшли в глухий кут щодо субсидій на охорону здоров'я і використовують це як елемент передвиборчих перегонів перед виборами до Конгресу 2026 року, цьогорічний "шатдаун" може затягнутися.

Нагадаємо, Фокус писав, до яких наслідків може призвести "шатдаун" у США.

А тим часом Піт Хегсет виступив перед вищим військовим керівництвом і розповів про зміни, які відбудуться в Пентагоні.