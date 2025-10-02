"Шатдаун" в США: факел Статуи Свободы может погаснуть

Демократы из Нью-Йорка заявили, что один из символов США, факел Статуи Свободы в Нью-Йорке, может погаснуть, так как федеральное правительство прекратило работу и начался так называемый "шатдаун".

Политики собрались в Нижнем Манхэттене, чтобы выразить протест против последствий приостановки работы правительства и возложили всю вину на республиканцев в Конгрессе. Губернатор Кэти Хокул, демократка, заявила, что республиканцы предали своих избирателей, отказавшись вести переговоры с демократами, которые хотели продлить истекающие субсидии на здравоохранение в обмен на сохранение работы правительства, пишет NY Times.

"Хочу ясно заявить: это закрытие — это выбор. Ставя Дональда Трампа на первое место, они ставят жителей Нью-Йорка на последнее место", — заявила Хокул.

Демократы заявили, что факел Свободы погаснет - в Белом доме сообщили, что этого не допустят Фото: Getty Images

Чиновники говорят, что последствия уже начинают ощущаться по всему штату: авиадиспетчеры и сотрудники Управления транспортной безопасности работают без оплаты, а больницы тщетно ждут федеральных возмещений.

По их словам, чем дольше продлится забастовка, тем больше людей пострадает, включая получателей социального обеспечения, матерей и детей, получающих помощь по федеральным программам, таким как Программа дополнительной продовольственной помощи, Программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей и Head Start.

Кэти Хокул также заявила, что штат не будет оплачивать содержание Статуи Свободы. Ожидается, что объект, которым управляет Служба национальных парков, закроется на следующей неделе, когда закончится федеральное финансирование.

Демократы Нью-Йорка заявили, что факел Статуи Свободы может погаснуть из-за "шатдауна" в США Фото: The New York Times

"Факел статуи Свободы может в буквальном смысле погаснуть, не из-за стихийного бедствия, ужасного шторма, наводнения или урагана, а из-за того, что Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне заставили правительство прекратить работу", — сказала Хокул.

Нью-Йорк уже давно является одним из крупнейших источников финансирования федерального правительства благодаря своим налоговым поступлениям. Но он также получает значительное федеральное финансирование, что делает его уязвимым к прихотям Вашингтона: в этом году власти штата заявили, что ожидали получить 93 миллиарда долларов — более трети бюджета штата. Пока неясно, какая часть из этих средств будет получена.

А тем временем в Белом доме уже заявили, что администрация Дональда Трампа сохранит Статую Свободы и остров Эллис открытыми во время "шатдауна".

"Благодаря руководству президента Дональда Дж. Трампа и остров Эллис, и Статуя Свободы остаются открытыми для посещения американским народом", — сообщил представитель Министерства внутренних дел изданию The Post.

Шатдаун в США – что это значит

1 октября американское правительство впервые с 2019 года приостановило свою работу из-за несогласования финансирования.

В полночь Конгресс США пропустил установленный срок подачи заявок на финансирование, из-за чего начался "шатдаун". Ожидается, что это может привести к нарушению работы федеральных служб и оставит многих федеральных работников в отпуске, или вовсе без работы, так как в Белом доме предупредили об увольнениях. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, продолжительная приостановка работы может привести к увольнению в общей сложности около 750 000 федеральных служащих.

Из-за того, что республиканцы и демократы зашли в тупик относительно субсидий на здравоохранение и используют это как элемент предвыборной гонки перед выборами в Конгресс 2026 года, нынешний "шатдаун" может затянуться.

