В США впервые за 7 лет начался "шотдаун": к чему это может привести

"Шатдаун" в США начался 1 октября в 00:01 по местному времени. Конгресс пропустил полуночный срок принятия финансирования, в результате чего впервые за семь лет американское правительство приостановило работу.

Из-за "шатдауна" большинство федеральных агентств в Соединенных Штатах Америки остаются без финансирования, поэтому вынуждены приостановить свою работу, пишет Bloomberg. Федеральные агентства получили от бюджетного управления Белого дома указание начать выполнять планы на случай прекращения финансирования, что приведет к нарушению работы сотен тысяч американцев.

К "шатдауну" в США привел "тупик" в дискуссии Республиканской и Демократической партий относительно субсидий на здравоохранение и социальные программы. Журналисты отмечают, что если приостановление работы правительства продлится три недели, уровень безработицы в американском обществе может вырасти с 4,3% в августе до 4,6%-4,7%.

При этом президент США Дональд Трамп предполагал, что во время "шатдауна" его администрация проведет массовые увольнения федеральных служащих, кроме временных отпусков, которые, по оценкам, получат 750 000 государственных служащих. По словам журналистов, это может ухудшить экономические последствия приостановки работы правительства.

После предыдущего пятинедельного "шатдауна" в 2019-2019 годах, по подсчетам бюджетного управления Конгресса, экономика США не смогла восстановить 3 млрд долларов из 11 млрд сокращения экономического роста.

Как "шатдаун" в США повлияет на помощь Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупреждал о вероятном "шатдауне" правительства после встречи Белого дома с лидерами Конгресса. Фокус писал со ссылкой на слова политолога Игоря Рейтеровича, что приостановление работы американского правительства может повлиять на помощь Украине, потому что средства на это были заложены в бюджет. Чем дольше Конгресс не будет принимать бюджет, тем меньше будет шансов, что помощь дойдет до Киева. Также это может привести к сокращениям и увольнениям в федеральных службах США и отбросить вопрос Украины на второй план.

Напомним, американский министр войны Пит Гегсет во время выступления на базе морской пехоты в штате Вирджиния 30 сентября заявил, что США пора готовиться к войне ради "защиты мира".