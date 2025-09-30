Несколько часов до "шатдауна": что означает бюджетная война в США для помощи Украине

Вашингтон оказался на часах обратного отсчета. Уже 1 октября федеральное правительство США может остановить работу из-за бюджетного кризиса. Вице-президент Джей Ди Вэнс обвиняет демократов в блокировании финансирования, а демократы перекладывают ответственность на республиканцев и команду Трампа. Фокус разбирался, как политическое противостояние в США может аукнуться Украине.

США могут столкнуться с полной или частичной остановкой работы федерального правительства — так называемым "шатдауном" — уже с 1 октября. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс после встречи Белого дома с лидерами Конгресса, на которой так и не удалось преодолеть противоречия по бюджету.

По его словам, демократы "держат правительство в заложниках", выдвигая дополнительные условия перед тем, как согласиться на продолжение финансирования. Он признал, что у демократов были "некоторые разумные предложения", но подчеркнул, что их нельзя превращать в "рычаг давления" во время бюджетного кризиса.

Новый бюджетный год в США стартует 1 октября. Если Конгресс не примет постоянный бюджет или хотя бы временное финансирование, большинство федеральных агентств останутся без денег и будут вынуждены прекратить часть работы.

В таком случае сотрудников отправят в отпуска за свой счет, а "неключевые" государственные услуги остановятся или будут работать в ограниченном режиме. Это касается судов, национальных парков, грантовых программ и исследований.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что ответственность за кризис лежит на администрации Трампа и республиканцах, которые, по его словам, "сознательно ведут страну к "шатдауну".

Сенатор Чак Шумер отметил, что между сторонами остаются "очень большие разногласия" в вопросах финансирования здравоохранения и социальных программ. Часть демократов предложила краткосрочное решение — продолжение финансирования только на 7-10 дней, чтобы выиграть время для дальнейших переговоров.

У Вашингтона остаются считанные часы. Если до полуночи 30 сентября Конгресс не примет хотя бы временный закон о финансировании, в 00:01 1 октября большая часть федерального правительства США остановится. Вэнс уже дал понять, что Белый дом и республиканцы обвиняют в кризисе демократов, тогда как демократы убеждены: вина — на администрации Трампа.

Однако открывается вопрос — как американской "шатдаун" может повлиять на поддержку Украины.

Средства на помощь: как повлияет "шатдаун" на Украину

По словам политолога Игоря Рейтеровича, Украина, к сожалению, может частично пострадать от ситуации с возможным "шатдауном" в США в некоторых аспектах.

В проекте бюджета США были заложены средства на помощь Украине. И чем дольше Конгресс не принимает этот бюджет, тем меньше шансов, что эти деньги вовремя дойдут до Украины. Это — ключевая проблема.

Хотя речь шла не об огромных суммах, но несколько сотен миллионов долларов таки были предусмотрены, в частности через Пентагон. Ведь Министерство обороны США финансируется из того же общего бюджета, оно не имеет отдельного финансирования. Поэтому любые деньги на военные программы для Украины — это лишь строчки в этом документе.

"Когда же начинаются дебаты о новом бюджете, и особенно в случае "шатдауна", автоматически останавливаются все старые программы. В том числе те, которые еще были приняты при администрации Байдена. И здесь для нас есть неприятная новость: несколько миллиардов долларов из этих программ мы так и не успели использовать. США их не выделили, заказы не были размещены. Логика процесса такова: Соединенные Штаты принимают решение, оплачивают контракт, и уже потом оружие или техника поставляются Украине. На этот раз часть средств могла быть оплачена еще сейчас, а поставки пришли бы позже. Но мы этого не успели — и это проблема", — говорит Фокусу Рейтерович.

Получается двойной минус: Украина не получила запланированного финансирования, а те меньшие средства, которые были в бюджете, зависли. Но еще более серьезное последствие заключается в другом.

"Трамп в период "шатдауна" может сконцентрироваться исключительно на внутренних вопросах. Республиканцы уже говорят о массовых сокращениях и увольнениях. Если это вызовет социальное напряжение в самих Соединенных Штатах, вопрос Украины отойдет на второй план, даже на уровне риторики", — продолжает политолог.

Однако Рейтерович считает, что вполне возможно, что в последний момент стороны договорятся и примут технический вариант решения, как это делали и раньше при Байдене, чтобы отсрочить кризис. Но если этого не произойдет и США таки войдут в "шатдаун", они будут полностью поглощены внутренними проблемами. Для Украины это точно не является положительным сценарием.

"Шатдаун" в США — не угроза для Украины

Политический эксперт Тарас Загородний высказывает другое мнение: сумма которую выделяют США для закупки оружия для Украины относительно не велика, и основное оружие закупает Европа. Поэтому даже если "шатдаун" произойдет, для Украины это не станет критическим.

"Относительно роли американского президента в вопросе окончания войны в Украине — Трамп не свернет участия в переговорном процессе, потому что он уже вложил в него слишком много политического капитала. К тому же ситуация развивается в пользу Украины", — говорит Фокусу Загородний.

Даже если "шатдаун" состоится, Трам не сможет полностью переключить внимание на внутренние проблемы и оставить украинский вопрос.

"Россия требовала, чтобы ЕС снял санкции на импорт российских нефти и газа. Но у Трампа есть собственный план — он хочет сам поставлять энергоносители в Европу. Это его экономический интерес и часть политической кампании. Поэтому предмета для реальных договоренностей с Кремлем у него просто нет. Россия сама загнала себя в ловушку. Она рассказывает "народные сказки" о договоренностях с Трампом, но на самом деле их не существует. США, даже в период внутренних споров и "шатдауна", меняют свое видение ситуации — все больше осознают, что Украина может победить в войне. И это заставляет Трампа корректировать свою позицию", — резюмирует политолог.

