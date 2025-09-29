Ди Вэнс атакует: почему на самом деле вице-президент США обвиняет Россию в блокировании мирного процесса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что в течение нескольких последних недель российская сторона отказывалась от двусторонних встреч с Украиной и трехсторонних — с участием представителей Соединенных Штатов. Какой с учетом этого будет дальнейшая тактика Вашингтона в мирно-переговорном процессе, выяснял Фокус.

О том, что россияне фактически блокируют процесс по мирному урегулированию американский вице-президент заявил в интервью Fox News.

"Мы остаемся преданными миру, но для этого нужно желание обеих сторон. И, к сожалению, за последние несколько недель мы видели, что россияне отказываются участвовать в любых двусторонних встречах с украинцами. Также они отказываются участвовать в любых трехсторонних встречах, на которых президент (Трамп — Фокус) или другой член администрации мог бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами", — подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Призвав россиян "проснуться и принять реальность, в которой они теряют много людей и не имеют чего показать взамен", он добавил: "Наша позиция заключается в том, что мы будем продолжать работать ради мира".

Между тем в РФ виновными себя в срыве мирного процесса не считают. В частности, по словам путинского спикера Пескова, в том, что реальные переговоры о завершении войны так до сих пор не начались, виновата не Россия, а Украина. "Пока из Киева вообще никаких сигналов нет. И наши предложения по трем группам тоже остались без ответа. Поэтому здесь пока динамики никакой нет. И не по нашей вине", — отметил спикер Кремля во время общения с роспропагандистами.

Следует отметить, что указанные Песковым три группы российская сторона предлагала создать еще летом во время переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Всячески затягивая время, россияне тогда выступили с инициативой обсуждать на уровне таких групп отдельно политические, военные и гуманитарные вопросы. В то же время Москва систематически отвергала под разными предлогами неоднократные призывы Киева и США о встрече на высшем — президентском уровне, что могло бы не просто вывести дипломатический процесс из тупика, но и придать ему ощутимый импульс в смысле осуществления конкретных шагов по установлению мира.

Что заставит россиян "почесать затылок" и возобновить переговоры относительно установления мира

Комментируя Фокусу заявление вице-президента США о том, что именно россияне блокируют мирно-переговорный процесс, политолог Олег Постернак отмечает: "Не мытьем, так катаньем, но все же позиция американской администрации была откорректирована, но следует понимать, что она имеет более конъюнктурный характер, поскольку Трамп довольно часто менял свое мнение. Между тем сейчас крен в сторону Украины выглядит, как достаточно основательный, объективный и наверняка справедливый процесс. С тем, чтобы этот процесс укрепить, следует, среди прочего, утверждать контракты с американцами, в том числе по минеральной сделке. Американцев интересует много важных редкоземельных элементов и насколько мне известно Украина может и готова предложить достаточно хорошие предложения для инвестирования".

Подчеркнув, что в принципе американцы "не такие уж и не умные", чтобы не видеть реальную канву российско-украинской войны, эксперт добавил: "Считаю, что Трамп давал Путину определенный кредит доверия, учитывая его обещания по серьезному продвижению на фронте, выполнению цели по полной оккупации Донецкой области и еще много чего. Но к счастью существенных успехов на поле боя россияне не имеют и это, как мне кажется, один из главных маркеров при формировании Трампом понимания необходимости дальнейшей поддержки Украины. Кроме того, некоторые американские и британские СМИ пишут о том, что большую роль здесь сыграл визит Трампа к королю Чарльзу, который позволил британцам представить реальность. То есть, если верить байке о том, что Борис Джонсон в начале полномасштабной войны поспособствовал тому, чтобы соглашение, к которому склоняли Украину россияне не было подписано, то теперь британцы совершили второе чудо и откорректировали позицию Трампа".

Отвечая на вопрос о том, что и когда в конце концов может послужить восстановлению мирно-переговорного процесса, Олег Постернак отметил: "Недавно генсек НАТО Марк Рютте отметил, что эта война точно завершится переговорами. Он прав, но для переговоров нужны двое и здесь должно быть реальное, объективное желание россиян не просто идти на контакт, а я достигать компромисса. Существенного прогресса в изменении позиции России пока не просматривается, при этом ее тактика агрессивного максимализма однозначно не сработает. Россияне должны прийти к осознанию этих вещей, а для этого нужно давление, влияние и серьезные чувствительные удары, которые заставят РФ почесать затылок перед тем как нести пургу, например, во время заседаний Организации Объединенных Наций (ООН)".

По мнению политолога, сейчас время, пока мирный процесс стоит в тупике, все же играет в пользу Украины. "Время — это такой ресурс войны, который, к сожалению, многие недооценивают. Раньше казалось так, что время играет против нас, но сейчас при наличии стабильного финансирования Евросоюза (ЕС), покупки американского оружия, искренней, хотя и нестабильной приверженности администрации Трампа и истощенности России, время действительно на нашей стороне. Не забывайте также о том, что количество контрактов, которые заключают россияне со своей армией существенно уменьшилось. Желающих воевать и погибать все меньше и меньше. Да, в Украине похожая история, но по крайней мере у нас есть костяк мотивированных, который держит фронт. У россиян ситуация другая и федеральный бюджет там тоже не резиновый. А если еще и учитывать вероятность того, что будут запущены процессы протестов внутри РФ, как естественным объективным образом, так и под давлением определенных обстоятельств, то время не совсем работает в сторону России", — заключает Олег Постернак.

Какие факторы будут побуждать Путина сесть за стол переговоров

В то же время политолог, доктор политических наук, эксперт центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "За теми заявлениями о возвращении Украиной всех своих территорий, которые мы в последнее время услышали от Дональда Трампа и свежими сигналами со стороны Венса стоит очень и очень серьезная и кропотливая работа президента Зеленского, наших дипломатов, всех переговорщиков, а также европейских партнеров. Работа с Трампом — это эффект последнего в комнате, поэтому собственно мы и наблюдали в последнее время постоянное торпедирование и встречи с президентом США Зеленского, Стубба, Стармера, Макрона, Мерца и так далее. Все они так или иначе показывали Трампу объективную картину, терпеливо и аргументированно выводя его из поля влияния российских нарративов. На это также повлияло и отсутствие реального прогресса в переговорном кейсе, что вызвало раздражение со стороны Трампа, ведь семь войн он уже остановил, а восьмую все никак не удается".

Констатировав, что недавняя встреча Трампа и Путина на Аляске, предусматривала скрытую, "как у айсберга" часть, эксперт отметил: "Эта тайная часть наверняка содержала какие-то договоренности и обязательства со стороны Российской Федерации, в том числе относительно совместных с американцами анти китайских шагов, потому что я ни в коем случае не поверю в то, что Трамп пошел бы на встречу просто ради встречи. Эти обязательства, судя по всему не были выполнены РФ и поэтому сейчас мы наблюдаем приятные украинскому уху заявления Трампа и Вэнса. Это все, конечно очень хорошо и очень важно, но нужны действия. И если готовность европейских партнеров по отказу от закупки российской нефти и газа будут реализованы в практической плоскости, можно ожидать усиления санкционного давления на Россию со стороны США с параллельным предоставлением Украине соответствующих пакетов вооружения с соответствующей скоростью. Собственно тогда мы уже сможем говорить не о риторических приемах стимулирования Москвы к мирно-переговорному движению, а об осознанных, целенаправленных и эффективных действиях".

Когда создастся и будет задействован выше очерченный рычаг давления на Россию, считает эксперт, можно будет говорить о начале "более-менее" конструктивного переговорного трека с Российской Федерацией.

При этом, акцентирует Игорь Петренко, для Киева, кроме санкционного давления на РФ и нанесения ударов, которые могут вгонять россиян в блэкауты, крайне важно синхронно работать на создание системной угрозы режиму Путина. Именно тогда, убежден политолог, когда глава Кремля реально почувствует, что не контролирует ситуацию и "его вассалы, феодалы и бояре" подумывают о мятеже против него, он вынужден будет смягчить нынешнюю позицию России по установлению мира и действительно пойти на вполне конкретные компромиссы.