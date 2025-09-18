Трамп заявил, что остановил семь войн за восемь месяцев, но одна из них разгорается вновь

Армия Конго и поддерживаемые Руандой повстанцы укрепляют военные позиции и обвиняют друг друга в нарушении мирных соглашений. И эта эскалация грозит возобновлением тлеющего конфликта, который, по словам президента США Дональда Трампа, был завершен лично им.

В январе и феврале 2025 года повстанцы "Движения 23 марта" захватили два крупных города на востоке Демократической Республики Конго, создав самую большую угрозу правительству в Киншасе за последние два десятилетия. С тех пор под руководством США и Катара прошла серия мирных переговоров, было заключено шаткое перемирие, которое вот-вот нарушат обе стороны, пишет Reuters.

Война в Конго разгорается вновь, хотя Трамп ее якобы прекратил

Повстанцы требуют освобождения заключенных до начала переговоров, а также заключения соглашения о разделе власти в тех частях Конго, которые они сейчас контролируют. Тем временем правительство президента Конго Феликса Чисекеди отказывается уступить власть на утраченных территориях или выдать заключенных.

По данным правительства Конго и официальных лиц повстанцев, в настоящее время обе стороны направляют сотни людей в прифронтовые города в восточных провинциях Конго, граничащих с Руандой и Бурунди, где насилие не стихает, а переговоры продолжаются.

ООН и правозащитные организации задокументировали сотни случаев внесудебных казней, а также пыток и изнасилований, совершенных обеими сторонами с момента подписания предварительных мирных соглашений сначала в Вашингтоне, а затем в Дохе.

Война в Конго Фото: Justin Makangara/Twitter/X

В июне американские посредники выступили посредниками в заключении мирного соглашения между Конго и Руандой, призванного положить конец поддержке, которую, по словам Вашингтона и экспертов ООН, Кигали оказывает повстанцам. Параллельные мирные усилия, возглавляемые Катаром, должны были заключить соглашение между Киншасой и повстанцами, но не были завершены к 18 августа.

Представитель Катара и Госдепартамент не ответили на просьбы прокомментировать эту историю.

Кристоф Титека, профессор Антверпенского университета, изучавший Конго на протяжении десятилетий, заявил, что признаков мира не видно, поскольку срок реализации части соглашения с США истекает в сентябре.

Трамп заявил, что американские компании, претендующие на долю минеральных богатств Конго, вложат миллиарды долларов, если боевые действия прекратятся.

Конфликт между Руандой и Конго – в чем суть

Это потребует разрешения конфликта, корни которого лежат в геноциде в Руанде в 1994 году, который спровоцировал серию войн в Конго, в результате которых, по данным ООН, погибли, были искалечены и стали перемещенными лицами миллионы людей.

После геноцида, в ходе которого погибло около миллиона тутси и умеренных хуту, остатки побежденных ополченцев хуту бежали в Конго, образовав группировку, известную как ДСОР. С тех пор ДСОР нападает на мирное население и участвует в различных периодических войнах в Конго, иногда действуя на стороне правительства в столице, Киншасе.

Боевик "М23" Фото: Getty Images

Повстанцы "Движения 23 марта" (M23) — последнее восстание, возникшее в защиту конголезских тутси. Руанда отрицает поддержку повстанцев, но заявляет, что сделает все возможное, чтобы защитить себя от ДСОР.

Киншаса обвиняет Кигали в использовании "М23" в качестве посредника для разграбления ценных полезных ископаемых на территории Конго и заявляет, что армия Руанды совершила "массовые и систематические преступления".

Эксперты ООН задокументировали экспорт через Руанду большого количества награбленных полезных ископаемых, таких как золото и колтан, которые используются в мобильных телефонах, компьютерах и других технологиях. Движение "М23" теперь контролирует всю цепочку поставок — от шахт до границы.

Джейсон Стернс, бывший следователь ООН, имеющий многолетний опыт работы в Конго, заявил, что Руанда уступила огромному давлению со стороны Вашингтона, чтобы заключить сделку, зная, что у нее есть лазейка.

Рудники, за которые идет война

"Эта лазейка была в М23. Руанда всегда может сказать, что не контролирует М23", — сказал Стернс.

По данным двух источников ООН и трех дипломатов, в настоящее время в составе "М23" на территории Северного и Южного Киву насчитывается не менее 14 000 военнослужащих, включая 9 000 недавно обученных новобранцев.

Еще одной горячей точкой является Валикале, где находится рудник, производящий около 6% мирового объема олова. Правительство наняло десятки иностранных военных подрядчиков для поддержки войск.

3 сентября официальные лица США, Катара, Конго и Руанды признали, что имеют место задержки и продолжается насилие, но заявили, что все стороны остаются приверженными мирному процессу.

Какие войны якобы прекратил Дональд Трамп

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает похвалы за прекращение шести или семи войн за первые месяцы своего пребывания у власти, и утверждал , что за свою работу он должен получить Нобелевскую премию мира.

Трамп любит повторять, что остановил семь войн

"Я уладил шесть войн, а многие говорят, что семь, потому что была одна, о которой никто не знает", — сказал он в интервью 19 августа. И после этого еще не раз повторял эту сентенцию.

А в Белом доме в итоге предоставили список из семи конфликтов, которые упоминает президент США: Израиль и Иран, Руанда и Демократическая Республика Конго, Армения и Азербайджан, Таиланд и Камбоджа, Индия и Пакистан, Египет и Эфиопия, а также Сербия и Косово.

Однако говоря о войне между Азербайджаном и Арменией, Дональд Трамп постоянно путает названия стран и уже несколько раз заявлял, что Азербайджан воевал с Албанией.

Еще в августе, после встречи Алиева и Пашиняна и подписания ими мирного соглашения, Трамп похвастался, что остановил войну между "Абербайджаном" и Албанией. То есть, тогда он ошибся с обоими названиями кавказских стран, ведь название "Азербайджан" он тоже произнес неправильно.