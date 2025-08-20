Трамп похвастался, что остановил войну между "Абербайджаном" и Албанией

Президент США, который, видимо, мечтает получить Нобелевскую премию мира, не только ошибочно произнес название страны Азербайджан, но и перепутал Армению с Албанией.

Эти слова прозвучали во время его беседы с консервативным ведущим подкаста "Mark Levin Show" Марком Левином, передает Vox. Глава государства имел в виду конфликт между Азербайджаном и Арменией, однако неправильно произнес название первой страны, а вторую и вовсе перепутал с государством на Балканском полуострове.

"Много удивительных, удивительных вещей. Вы видели Абербайджан. Это было крупное событие, которое длилось 34–35 лет с Албанией. Подумайте только. То есть, оно длилось годами, и я познакомился с главами, познакомился с ними благодаря торговле. Я немного пообщался с ними и спросил: "Почему вы, ребята, воюете?" Потом я сказал: "Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать". Это безумие", – рассказал глава Белого дома.

Затем глава Белого дома продолжил обсуждение вопроса, описав обстоятельства встречи Пашиняна и Алиева в его резиденции в Вашингтоне.

"В общем, одно привело к другому, и я уладил этот вопрос. А это как раз тот случай, о котором говорили, что это невозможно – его невозможно уладить. Даже когда они оба были в Овальном кабинете в конце, когда они собирались подписать, они сидели рядом. Они пытались убежать. Им было не по себе. К концу часа они обнимались и поздравляли друг друга. На самом деле, было приятно наблюдать", – похвастался он.

18 августа, перед встречей с Владимиром Зеленский и шестью европейскими лидерами в Белом доме Трамп разнес американские СМИ за то, что они критикуют его за стиль переговоров и напомнил, чего достиг.

"Я уладил 6 войн за 6 месяцев, одна из которых – потенциальная ядерная катастрофа, и при этом мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно ничего не понимает, рассказывающих мне обо всех моих ошибках в российско-украинском бардаке, который начал сонный Джо Байден, а не я", — заявил Трамп, заверив, что его миссия – остановить войну.

Позже он признался, что считает завершение российско-украинской войны своим пропуском на небеса, поскольку сможет спасти тысячи жизней.

