Трамп похвалився, що зупинив війну між "Абербайджаном" і Албанією

Президент США, який, мабуть, мріє отримати Нобелівську премію миру, не тільки помилково вимовив назву країни Азербайджан, а й переплутав Вірменію з Албанією.

Ці слова прозвучали під час його бесіди з консервативним ведучим подкасту "Mark Levin Show" Марком Левіном, передає Vox. Глава держави мав на увазі конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, проте неправильно вимовив назву першої країни, а другу і зовсім переплутав із державою на Балканському півострові.

"Багато дивовижних, дивовижних речей. Ви бачили Абербайджан. Це була велика подія, яка тривала 34-35 років з Албанією. Подумайте тільки. Тобто, вона тривала роками, і я познайомився з головами, познайомився з ними завдяки торгівлі. Я трохи поспілкувався з ними і запитав: "Чому ви, хлопці, воюєте?" Потім я сказав: "Я не буду укладати торговельну угоду, якщо ви, хлопці, збираєтеся воювати". Це безумство", — розповів глава Білого дому.

Потім глава Білого дому продовжив обговорення питання, описавши обставини зустрічі Пашиняна й Алієва в його резиденції у Вашингтоні.

"Загалом, одне призвело до іншого, і я залагодив це питання. А це якраз той випадок, про який говорили, що це неможливо — його неможливо залагодити. Навіть коли вони обидва були в Овальному кабінеті наприкінці, коли вони збиралися підписати, вони сиділи поруч. Вони намагалися втекти. Їм було не по собі. До кінця години вони обіймалися і вітали одне одного. Насправді, було приємно спостерігати", — похвалився він.

18 серпня, перед зустріччю з Володимиром Зеленським і шістьма європейськими лідерами в Білому домі, Трамп розніс американські ЗМІ за те, що вони критикують його за стиль переговорів, і нагадав, чого досяг.

"Я залагодив 6 воєн за 6 місяців, одна з яких — потенційна ядерна катастрофа, і водночас мені доводиться читати й слухати Wall Street Journal і багатьох інших, хто справді нічого не розуміє, які розповідають мені про всі мої помилки в російсько-українському бардаку, що його розпочав сонний Джо Байден, а не я", — заявив Трамп, запевнивши, що його місія — зупинити війну.

Пізніше він зізнався, що вважає завершення російсько-української війни своєю перепусткою на небеса, оскільки зможе врятувати тисячі життів.

