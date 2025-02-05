Резня в Конго: сбежавшие преступники убили более 140 заключенных в женской тюрьме

По сообщениям СМИ, женщины были изнасилованы, а затем сожжены заживо в тюрьме города Гома. Также погибли дети, которые содержались вместе с матерями.

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Сотни женщин были изнасилованы, а затем сожжены заживо после того, как сбежавшие из тюрьмы в Гоме, городе в Конго, ворвались в женское отделение тюрьмы. Зверское массовое убийство произошло во время массового побега из тюрьмы Мунзензе на прошлой неделе, когда боевики М23 вступили в смертельные перестрелки с конголезской армией. Об этом сообщает Daily Mail.

Пожар в тюрьме Мунзензе в Гоме

По словам Вивиан ван де Перре, заместителя главы миротворческих сил ООН в Гоме, в то время как тысячам преступников-мужчин удалось бежать из тюрьмы, зона, отведенная для женщин, была сожжена дотла.

На снимках, сделанных вскоре после того, как бойцы M23 достигли центра Гомы 27 января, видны огромные клубы черного дыма, поднимающиеся над тюрьмой, и бегущие прочь мужчины.

Неясно, кто стоял за убийством женщин-заключенных, поскольку повстанцы из движения "М23" не разрешили миротворцам ООН войти на территорию лагеря.

По имеющимся данным, были убиты по меньшей мере 141 заключенная женщина, а также 28 маленьких детей, которые содержались под стражей вместе со своими матерями.

"Был крупный побег из тюрьмы, в котором участвовало 4000 заключенных. В той же тюрьме находилось несколько сотен женщин… Их всех изнасиловали, а затем подожгли женское крыло. После этого все они погибли", — заявила Ван де Перре.

Местные СМИ сообщают, что во время беспорядков охранники расстреляли заключенных, пытавшихся остановить массовый побег.

Прошла неделя после беспорядков, а тюрьма Мунзензе лежит в руинах и совершенно пуста, поскольку охранники покинули свои посты. Офис администрации разрушен, а тюрьма разграблена. До инцидента в центральной тюрьме Мунцензе содержалось около 4400 заключенных, что значительно превышало ее вместимость.

3 января выяснилось, что 2000 тел все еще ожидают захоронения в Гоме после того, как повстанцы М23 захватили город, который является столицей провинции Северное Киву Демократической Республики Конго и находится на границе с Руандой.

Война в Конго Фото: Justin Makangara/Twitter/X

В новом заявлении, сделанном после восстания, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предупредило, что сексуальное насилие используется в качестве орудия войны соперничающими вооруженными группировками в Гоме.

Город, в котором проживает миллион человек, теперь находится под полным контролем боевиков М23.

Тысячи миротворцев ООН прибыли в Гому после интенсивных боев между повстанческими силами и конголезской армией. Альянс повстанческих группировок, известный как "Альянс реки Конго", членом которого является M23, ранее обвинял конголезских военных в убийствах людей с использованием самолетов для бомбардировки контролируемых ими территорий.

Боевики М23 в Гоме

Организация добавила, что не намерена захватывать какие-либо дополнительные территории, несмотря на то, что на прошлой неделе было заявлено об обратном, и сохранит свои позиции.

В заявлении альянса говорится: "Мы подтверждаем нашу приверженность защите и обороне гражданского населения и наших позиций".

До этого росли опасения, что Руанда намерена отобрать у своего огромного соседа еще больше территорий, а силы "М23" неуклонно продвигаются на юг к Букаву, столице провинции Южное Киву, расположенной в 200 км от осажденной Гомы.

Гуманитарное прекращение огня вступило в силу во вторник после нескольких дней боев в Гоме. За последние три года в результате регионального конфликта сотни тысяч людей стали беженцами.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала 2025 года более 400 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Президент Руанды Поль Кагаме, который также возглавляет Силы обороны Руанды, заявил, что не знает, находятся ли войска его страны в ДР Конго.

"Есть много вещей, которых я не знаю. Но если вы хотите спросить меня, есть ли в Конго проблема, которая касается Руанды? И сделает ли Руанда что угодно, чтобы защитить себя? Я бы сказал, 100 процентов", — сказал он CNN в понедельник.

Патрик Муйя, министр связи ДР Конго, призвал международное сообщество ввести санкции против Руанды.

"Необходимо принять твердое решение не только осудить, но и прекратить действия Руанды, поскольку это неприемлемо, если вы хотите сохранить мир в Африке и в нашем регионе. Санкции – это минимум", — заявил Патрик Муйя.

Напомним, ранее Международный комитет Красного Креста предупреждал, что война в Конго может выпустить на свободу смертельные болезни. Под угрозой находится лаборатория Национального биомедицинского исследовательского института, где хранятся образцы Эболы и других смертоносных патогенов.