Різанина в Конго: злочинці-втікачі вбили понад 140 ув'язнених у жіночій в'язниці

За повідомленнями ЗМІ, жінок зґвалтували, а потім спалили живцем у в'язниці міста Гома. Також загинули діти, яких утримували разом із матерями.

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Сотні жінок були зґвалтовані, а потім спалені живцем після того, як ті, хто втік із в'язниці в Гомі, місті в Конго, увірвалися в жіноче відділення в'язниці. Звіряче масове вбивство сталося під час масової втечі з в'язниці Мунзензе минулого тижня, коли бойовики М23 вступили в смертельні перестрілки з конголезькою армією. Про це повідомляє Daily Mail.

Пожежа у в'язниці Мунзензе в Гомі

За словами Вівіан ван де Перре, заступника глави миротворчих сил ООН у Гомі, тоді як тисячам злочинців-чоловіків вдалося втекти з в'язниці, зона, відведена для жінок, була спалена дотла.

На знімках, зроблених незабаром після того, як бійці M23 досягли центру Гоми 27 січня, видно величезні клуби чорного диму, що здіймаються над в'язницею, і чоловіки, які тікають геть.

Неясно, хто стояв за вбивством жінок-ув'язнених, оскільки повстанці з руху "М23" не дозволили миротворцям ООН увійти на територію табору.

За наявними даними, було вбито щонайменше 141 ув'язнену жінку, а також 28 маленьких дітей, яких утримували під вартою разом зі своїми матерями.

"Була велика втеча з в'язниці, у якій брало участь 4000 ув'язнених. У тій же в'язниці перебувало кілька сотень жінок... Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Після цього всі вони загинули", — заявила Ван де Перре.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час заворушень охоронці розстріляли ув'язнених, які намагалися зупинити масову втечу.

Минув тиждень після заворушень, а в'язниця Мунзензе лежить у руїнах і абсолютно порожня, оскільки охоронці залишили свої пости. Офіс адміністрації зруйнований, а в'язниця розграбована. До інциденту в центральній в'язниці Мунцензе утримувалося близько 4400 ув'язнених, що значно перевищувало її місткість.

3 січня з'ясувалося, що 2000 тіл все ще очікують на поховання в Гомі після того, як повстанці М23 захопили місто, що є столицею провінції Північне Ківу Демократичної Республіки Конго і розташоване на кордоні з Руандою.

Війна в Конго Фото: Justin Makangara/Twitter/X

У новій заяві, зробленій після повстання, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) попередило, що сексуальне насильство використовують як знаряддя війни збройні угруповання, які змагаються в Гомі.

Місто, в якому проживає мільйон людей, тепер перебуває під повним контролем бойовиків М23.

Тисячі миротворців ООН прибули в Гому після інтенсивних боїв між повстанськими силами та конголезькою армією. Альянс повстанських угруповань, відомий як "Альянс річки Конго", членом якого є M23, раніше звинувачував конголезьких військових у вбивствах людей з використанням літаків для бомбардування контрольованих ними територій.

Бойовики М23 у Гомі

Організація додала, що не має наміру захоплювати будь-які додаткові території, незважаючи на те, що минулого тижня було заявлено про зворотне, і збереже свої позиції.

У заяві альянсу йдеться: "Ми підтверджуємо нашу прихильність захисту й обороні цивільного населення та наших позицій".

До цього зростали побоювання, що Руанда має намір відібрати у свого величезного сусіда ще більше територій, а сили "М23" неухильно просуваються на південь до Букаву, столиці провінції Південне Ківу, що розташована за 200 км від обложеної Гоми.

Гуманітарне припинення вогню набуло чинності у вівторок після кількох днів боїв у Гомі. За останні три роки внаслідок регіонального конфлікту сотні тисяч людей стали біженцями.

За даними Агентства ООН у справах біженців, від початку 2025 року понад 400 000 осіб були змушені покинути свої будинки.

Президент Руанди Поль Кагаме, який також очолює Сили оборони Руанди, заявив, що не знає, чи перебувають війська його країни в ДР Конго.

"Є багато речей, яких я не знаю. Але якщо ви хочете запитати мене, чи є в Конго проблема, яка стосується Руанди? І чи зробить Руанда що завгодно, щоб захистити себе? Я б сказав, 100 відсотків", — сказав він CNN у понеділок.

Патрік Муйя, міністр зв'язку ДР Конго, закликав міжнародну спільноту ввести санкції проти Руанди.

"Необхідно ухвалити тверде рішення не тільки засудити, а й припинити дії Руанди, оскільки це неприйнятно, якщо ви хочете зберегти мир в Африці та в нашому регіоні. Санкції — це мінімум", — заявив Патрік Муйя.

Нагадаємо, раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста попереджав, що війна в Конго може випустити на свободу смертельні хвороби. Під загрозою перебуває лабораторія Національного біомедичного дослідницького інституту, де зберігаються зразки Еболи та інших смертоносних патогенів.