Война в Конго может выпустить на свободу смертельные вирусы (видео)

В Демократической республике Конго продолжаются бои и Красный Крест предупреждает, что из лаборатории в Гоме могут "вырваться" Эбола и другие смертельные болезни.

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В Конго продолжаются ожесточенные бои между войсками и повстанцами из движения "М23", которых поддерживает Руанда. Повстанцы уже захватили город Гома, сообщается о десятках погибших, в том числе миротворцах ООН. Но Международный комитет Красного Креста предупреждает, что под угрозой лаборатория Национального биомедицинского исследовательского института, где хранятся образцы Эболы и других смертоносных патогенов. Об этом пишет Daily Mail.

Война в Конго

Гома сейчас под контролем "М23" и повстанцы двигаются на юг в сторону Букаву, столицы провинции Южное Киву. В городе продолжаются перестрелки, а ученые говорят, что "на воле" могут оказаться десятки смертоносных вирусов, так как начались перебои с электроэнергией, которые угрожают лаборатории, где вирусы хранятся и изучаются.

Международный комитет Красного Креста (МККК) предупредил о "невообразимых последствиях", если образцы Эболы и других патогенов вырвутся наружу и распространятся в условиях кризиса.

Региональный директор гуманитарной организации Патрик Юсеф заявил, что МККК "крайне обеспокоен ситуацией в лаборатории национального биомедицинского исследовательского института, которая сталкивается с риском отключения электроэнергии, а также вопросом сохранения образцов, которые могут пострадать в результате столкновений".

Гуманитарные организации также предупредили, что нападения на объекты инфраструктуры водоснабжения и электроснабжения могут способствовать распространению смертельных инфекционных заболеваний, таких как холера, а столкновения могут спровоцировать нарастающий гуманитарный кризис.

Война в Конго

Бертран Бисимва, политический лидер и глава M23, заявил сегодня, что его бойцы находятся в процессе взятия "последних очагов нестабильности под контроль".

"Наша армия усердно работает, чтобы гарантировать полную безопасность, полное спокойствие и окончательный мир, как это имеет место для всех их соотечественников, проживающих в освобожденных зонах", — заявил он на X.

Вооруженная группировка "М23" 28 января взяла под контроль аэропорт Гомы, сообщил источник в силах безопасности, добавив, что "более 1200 конголезских солдат сдались и находятся под стражей" на территории базы миссии ООН.

По данным МККК, за несколько дней ожесточенных столкновений погибло более 100 человек, около 1000 получили ранения, больницы города "переполнены", а некоторые пациенты "лежат на полу из-за нехватки места".

По данным Организации Объединенных Наций, сотни жителей Конго получили огнестрельные, минометные и осколочные ранения, а тела убитых никто не убирает. Сообщается о том, что не хватает продовольствия, гуманитарную помощь разграбили, а женщин насилуют прямо на улицах. Также в Гоме горят посольства многих иностранных держав, включая США, Бельгию, Франции и прочие.

"Мы получаем сообщения о том, что в медицинских работников стреляют, а пациенты, включая младенцев, попадают под перекрестный огонь", — сообщила журналистам координатор ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в ДР Конго Адельхейд Маршанг.

В Гоме подожгли многие иностранные посольства

Она предупредила, что значительный ущерб инфраструктуре, такой как водопроводные станции и электросети, означает, что "создаются благоприятные условия для распространения инфекционных заболеваний, таких как холера, дизентерия и корь".

По данным Агентства ООН по делам беженцев, насилие в богатой полезными ископаемыми провинции Северное Киву вокруг Гомы вынудило полмиллиона человек покинуть свои дома с начала года.

На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном кризису, во вторник миротворческие силы этой всемирной организации в Демократической Республике Конго предупредили, что боевые действия могут привести к возобновлению этнических конфликтов, восходящих к геноциду в Руанде и более ранним временам.

"За последние четыре дня Управление по правам человека задокументировало по меньшей мере один случай линчевания на этнической почве в месте размещения перемещенных лиц в Гоме", — заявила Вивиан ван де Перре из миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Руанда отвергла эти обвинения, заявив, что ее цель — борьба с вооруженной группировкой под названием FDLR, созданной бывшими лидерами хуту, участвовавшими в геноциде 1994 года в Руанде и убивавшими тутси.

В июльском докладе экспертов ООН говорилось, что на стороне M23 сражаются до 4000 руандийских солдат и что Руанда "фактически контролирует" операции группировки.

Прекращение огня, достигнутое в августе, не смогло сохранить мир, и переговоры при посредничестве Анголы были внезапно прекращены в прошлом месяце.

Напомним, в ноябре 2024 года в Конго 143 человека умерли от неизвестной болезни. Местные власти сообщали, что у инфицированных людей наблюдаются симптомы гриппа, включая высокую температуру и сильные головные боли. Ранее в стране происходили вспышки обезьяньей оспы и лихорадки Эбола.