Сообщается, что у инфицированных наблюдались симптомы гриппа, включая высокую температуру и сильные головные боли.

Власти Демократической Республики Конго сообщают, что в ноябре 2024 года в стране 143 человека умерли от неизвестной болезни. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что вспышка неизвестного заболевания произошла на юго-западе Конго.

Заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки и министр здравоохранения провинции Аполлинер Юмба сообщили в понедельник, что у инфицированных людей наблюдаются симптомы гриппа, включая высокую температуру и сильные головные боли.

В зону была направлена ​​медицинская бригада для сбора образцов и проведения анализа с целью выявления заболевания.

Ситуация крайне тревожная, поскольку число инфицированных продолжает расти, заявил агентству Reuters лидер гражданского общества Сефориен Манзанса.

"Панзи — это сельская зона здравоохранения, поэтому здесь существуют проблемы с поставками лекарств", — сказал Манзанза.

Саки и Юмба говорят, что больные люди умирают в собственных домах из-за отсутствия лечения.

Местный эпидемиолог сообщил, что наиболее от этой болезни страдают женщины и дети.

Представитель ВОЗ заявил во вторник, что агентство ООН по здравоохранению было уведомлено о наличии заболевания на прошлой неделе, и оно работает совместно с министерством здравоохранения Конго над проведением дополнительных расследований.

Ранее в Конго была зафиксирована вспышка обезьяньей оспы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этой центральноафриканской стране зарегистрировано более 47 000 предполагаемых случаев заболевания и более 1000 предполагаемых случаев смерти от этой болезни.

Напомним, специальный подкомитет по коронавирусной пандемии Конгресса США, состоящий из республиканцев, завершил двухлетнее расследование причин пандемии Covid-19 и пришел к выводу, что вирус, вероятно, утек из лаборатории в Китае.